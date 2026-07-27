Lo que hace García Harfuch

Omar García Harfuch

Es muy probable que en septiembre próximo el gobierno federal logre presentar un dato duro que, en contra de la magia estadística que se ha acostumbrado durante muchos años, por fin reflejará una consistente disminución en los asesinatos que ocurren en el país.

La disminución se dará respecto al inició 2018 y se hará notorio que a partir del 2025 hay una inflexión más pronunciada a la baja de las estadísticas de asesinatos. Esto será evidente tanto si se consideran número brutos (total de muertes) como tasas (total de muertes por cada 100 mil habitantes).

¿Qué cambió?

Es muy probable que sea el seguimiento de las fuerzas federales (Ejército, Marina y la parte civil que encabeza García Harfuch) a los lugares donde ya golpeó; es decir, una detención notable, va seguida por los arrestos de líderes regionales, operadores financieros y operadores de plaza.

Está pasando en Michoacán y en Jalisco. Puede ser que empecemos a verlo en Zacatecas.

La ofensiva federal en Zacatecas

También es notable que el Ejército Mexicano haya respondido con una movilización de tropas a Zacatecas el pasado miércoles. Los cien elementos que se adicionaron a la guarnición ya existente no se desplazaron por tierra, sino que usaron un Boeing 737 en el que llegaron con su equipo de operación.

Se trata de cuerpos de Fuerzas Especiales, es decir, unidades militares que sencillamente nunca se han visto rebasadas por los narcos y cuya presencia, en sí misma, tiende a desactivar los movimientos de la maña.

Una vez más, el Ejército muestra sus capacidades y en Zacatecas es inequívoco que se les requiere.

Esta semana será decisiva para controlar el brote de violencia inhumana en la entidad.

Día difícil en la UNAM

Hoy es un día que marcará a la Universidad Nacional. No va a ser una jornada fácil. Habrá que explicar si el examen de selección para licenciaturas es válido o no. Con pocos elementos, pero con muchas redes de por medio, se está creando la percepción de que abre echo trampa en el examen remoto pudo haber conducido a muchos jóvenes a lograr un lugar. No hay un solo caso probado al momento de escribir estas líneas.

No hay claridad tampoco en este momento si en las gráficas que han circulado con las inconsistencias estadísticas, están incluidos los datos de los jóvenes que fueron descalificados de la prueba por realizar acciones que rompían las reglas. Si es así, sus datos están desvirtuando las gráficas probablemente en sus extremos.

Y aún cuando estos u otros factores brinden alguna explicación a lo sucedido, quedará pendiente un proceso, mucho más largo, para que la confianza en estos procesos se asiente.

Invasiones en CDMX

Las recientes movilizaciones por despojo de departamentos en la Alcaldía Benito Juárez, ha mostrado lo terrible que ha sido para mucha gente la incertidumbre sobre el bien inmueble que es la base del patrimonio familiar. La Fiscalía de la Ciudad de México revisó los casos que motivaron las protestas callejeras, lo que sin embargo no ha desactivado la posibilidad de nuevas manifestaciones.

Todo esto pone sobre la mesa la necesidad de que las buenas prácticas de algunos estados comiencen a difundirse en otros. De hecho, parte de los afectados han detectado que la normatividad del Estado de México está por delante del de la CDMX, imponiendo no sólo penas más duras por invasiones planificadas, sino que incluso buscan devolver a los verdaderos propietarios su bien sin que pasen meses o incluso años sin que esto ocurra.