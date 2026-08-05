Cuando llegué a Iztacalco asumí una responsabilidad que para mí va mucho más allá de gobernar: hacer que las familias puedan vivir, caminar, trabajar y regresar a casa con tranquilidad.

Porque detrás de cada cifra de seguridad hay una historia. Está la mamá que quiere que sus hijos regresen seguros, el adulto mayor que necesita sentirse tranquilo al salir, la joven que merece caminar sin miedo por un camino seguro de Paz y las familias que quieren disfrutar de sus calles, sus parques y sus espacios públicos.

Pero también hay resultados que llenan de orgullo, que nos recuerdan que no podemos bajar la guardia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, la percepción de inseguridad en Iztacalco disminuyó 5.8 puntos porcentuales entre marzo y junio de 2026, al pasar de 65.1 a 59.3 por ciento. Además, en la comparación anual, pasamos de 63.4 por ciento en junio de 2025 a 59.3 por ciento en junio de 2026: 4.1 puntos porcentuales menos. Pero como si no fuera suficiente, las y los iztacalquenses nos calificó como buen gobierno en atender de manera oportuna y eficiente las problemáticas de la demarcación.

Estos números representan mucho más que una estadística. Representan a una vecina que hoy se siente tranquila al caminar por su colonia. A una familia que vuelve a utilizar un espacio público. A quienes poco a poco recuperan la confianza de que sus autoridades están presentes y trabajando para cuidarles.

Pero sé que todavía falta mucho por hacer, por ello, desde el primer momento de esta administración decidí que la seguridad sería una prioridad. Sabemos que tenemos que actuar por un Iztacalco seguro y en Paz, por lo que en marzo de 2025 aumentamos las patrullas de 8 a 40 y adquirimos 10 motocicletas nuevas para la Policía Auxiliar, porque nuestras vecinas y vecinos nos habían pedido algo muy concreto: mayor presencia policial en las calles.

También fortalecimos la atención a las mujeres, por lo que tres de esas nuevas patrullas fueron destinadas a la Primera Policía Violeta, con 18 mujeres policías preparadas para atender casos de violencia de género y delitos cometidos contra ellas.

Porque una alcaldía segura también es una alcaldía donde las mujeres puedan vivir libres y sin miedo, así que di continuidad al programa “Sendero Seguro” implementado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando era jefa de Gobierno, y que sigue con nuestra actual jefa de Gobierno Clara Brugada bajo el nombre de “Caminos de Mujeres Libres y Seguras”, por lo que se implementan 80 kilómetros de luminarias en la demarcación, con el programa “Caminos de Paz, por un Iztacalco Seguro e Iluminado”.

Ese mismo mes dimos otro paso importante: inauguramos instalaciones para elementos del Ejército Mexicano en Agrícola Pantitlán. La presencia y coordinación de las instituciones de seguridad nos permite sumar capacidades y estar más cerca de quienes necesitan nuestra atención.

A la par, fortalecimos el estado de fuerza de la alcaldía, incrementando el número de policías auxiliares extramuros de 35 a 100 elementos. Esto significa más presencia, más proximidad y mayor capacidad para atender las necesidades de nuestras colonias.

Pero nuestra estrategia no se quedó en entregar vehículos o aumentar la presencia de elementos. Entendemos que la seguridad también se construye caminando las calles, escuchando a la gente y estando presentes en las colonias.

Por eso implementamos operativos permanentes, recorridos pie-tierra y más de dos mil patrullajes con perifoneo en horarios de 9:00 pm, 2:00 am y 5:00 am. Queremos que cuando una patrulla recorra una colonia, nuestras vecinas y vecinos sepan que no están solos; que detrás de cada recorrido hay un mensaje muy claro: Estamos aquí. Estamos cuidando Iztacalco. Su tranquilidad es nuestra prioridad.

También entendimos que la seguridad vial forma parte de la seguridad de las personas. Por eso, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incorporamos a 10 elementos de la Policía Auxiliar de Tránsito, debidamente capacitados y certificados para contribuir al orden y a una movilidad más segura para peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Recientemente dimos el banderazo de salida a cuatro nuevas grúas que se incorporan a la Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, como parte del programa Movilización Iztacalco, ya que la seguridad también significa tener capacidad para actuar de manera oportuna, mantener el orden y recuperar nuestras calles cuando sea necesario.

Todo este esfuerzo tiene un mismo propósito: que la seguridad deje de ser solamente una promesa y se convierta en una realidad que nuestras vecinas y vecinos puedan sentir todos los días.

Mi compromiso con Iztacalco es seguir trabajando para que la seguridad no sea un discurso, sino una realidad que se pueda sentir en cada colonia, en cada calle y en cada hogar.

Quiero un Iztacalco donde nuestras niñas y niños crezcan sin miedo; nuestras mujeres puedan caminar libres; los adultos mayores se sientan protegidos; las familias puedan salir a disfrutar de sus espacios públicos y que cada persona sepa que su gobierno está cerca. Porque gobernar también es cuidar.

Para mí, cuidar Iztacalco es trabajar para devolverle a nuestra gente algo que nadie debería perder: la Paz y su tranquilidad de sentirse segura en su propia casa, en la calle y en su comunidad.

Este es el Iztacalco, de la Casa de la Sal y de los Grandes Espectáculos que estamos construyendo en Paz. Un Iztacalco con más presencia, más proximidad, más coordinación y, sobre todo, con más tranquilidad para todas y todos. Por un Iztacalco de la Casa de la Sal y de los Grandes Espectáculos más seguro e iluminado.