Entrarle a la regulación digital

Celulares

Armas poderosas para la educación cuando son bien usadas, los dispositivos electrónicos y las redes sociales son usadas por las generaciones más jóvenes con una habilidad que, en general, sus tutores y maestros no alcanzan a desarrollar. Así, el mundo subterráneo en las aulas o en la colonia se traslada a lo virtual con impunidad absoluta.

México está apostando a sumarse a las naciones que han decidido regular el uso de los dispositivos electrónicos y las redes sociales en todos los ámbitos, anticipándose a que quienes los explotan comercialmente sean quienes determinen las reglas que van a seguir los menores de edad.

Finalmente, el pasado nos ha mostrado que la regulación, de naturaleza -más o menos- restrictiva, significa igualmente una apuesta por tener un entorno social más armónico, que privilegie la virtud y no se rija por la voracidad económica, que sería en este momento la única motivación para proponer el irrestricto acceso a lo digital de los menores.

Difícil de explicar plazas de 50 mil en el DIF

La investigación de nuestro reportero de asuntos especiales, Daniel Blancas Madrigal, sobre venta de plazas en el DIF ha tenido una coda inesperada: el grupo de funcionarios que es señalado como involucrado venía trabajando desde hace tiempo juntos.

Los que aparecen en firma de documentos, quienes dieron acceso a instalaciones del DIF para generar confianza en personas que entregaban 50 mil pesos confiados en que estaban comprando un sitio en la nómina federal, estaban como red en la Alcaldía Gustavo A Madero que capitaneaba Francisco Chiguil.

¿Puede suponerse una coincidencia tan grande que, además involucra a la mismísima titular del DIF Ciudad de México?

Las atrocidades del ICE que no paran

Desafortunadamente, las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE dejan de aparecer con nombre y apellido. Se trata ahora de “otro mexicano fallece en detención…” que se suma a una lista que crece sin que ya nos sorprende.

Edwin López, con años en Estados Unidos, murió el sábado en estas condiciones. Un mes de retención en una cárcel ICE y ningún antecedente que explique el fin inhumano que tuvo.

Las acciones legales que la Cancillería mexicana anunció para exigir justicia por estas muertes de connacionales, al igual que la solicitud la intervención de la ONU, suenan más adecuadas en este momento que la sola acción diplomática.

Es un crimen sistemático y premeditado; como tal hay que tratarlo.

Las atrocidades de un paro en Canal 11

Canal 11 fue durante décadas un emblema de lo que la televisión pública mexicana era capaz de realizar en un contexto político bastante cerrado. Música, programas infantiles, adaptaciones literarias a la pantalla, así como personajes y estilos noticiosos que en muchos casos emigraron y dieron mayor versatilidad a televisoras privadas, es sólo parte del compendio con el que Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, contribuyo a un México más abierto y democrático.

La noticia es que, a primera vista, hay destrozos en su acervo luego del paro del que fue presa. Ha quedado a la suerte saber si el material destruido tiene respaldo o no. Lo que no puede quedar a la suerte es el castigo a los perpetradores: cuando una comunidad estudiantil o de otra índole decide tomar el control de un bien público, se vuelve responsable del mismo, tan responsable como las autoridades formales.