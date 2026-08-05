Regresamos al mismo punto del que veníamos

El nuevo examen para ingresar a la UNAM ¿Ya hay fecha para el nuevo examen UNAM? Información de la prueba de admisión a licenciatura (Pexels)

La Universidad Nacional aplicará exámenes presenciales bajo supervisión presencial (como hace años). Del 12 al 19 de agosto será el nuevo suplicio para muchos jovencitos que tienen como común denominador haber obtenido altos puntajes.

Entre ellos están quienes, todo indica, optaron por la trampa y el fraude académico que dio al traste con la primera prueba.

En León, Guanajuato será del 12 al 13, en Oaxaca se efectuará el 13, en Tijuana, Baja California del 15 al 16 de agosto. En Ciudad de México serán tres días del 17 al 19. La idea es que estas sedes regionales aligeren a muchos el traslado a otra ciudad para realizar la prueba.

La UNAM sigue en su laberinto.

Para traslados aéreos, hay que tejer fino en tierra

El anuncio de avances en las nuevas líneas del Cablebús mostrará qué tanto se tejió fino a ras de suelo para poder concretar esos traslados aéreos destinados a colonias que cada mañana y cada tarde-noche se ven en verdaderos atolladeros para ir al trabajo o regresar a casa.

Las partes altas tocan pueblos tradicionales con los que se ha dialogado para que las obras se puedan realizar y se tengan garantías de que no habrá inconformidad de última hora.

Parece ser que, en todos los casos menos uno, esto ya está resuelto. Es temprano para decir si allí los problemas escalarán hasta un punto en el que las obras se vean entorpecidas. Una vez más, se trata de la administración de Álvaro Obregón donde parece que ha alguien se le olvidó hacer el trabajo acordado con el gobierno central.

Diputadas poblanas contra adultos mayores

Ariadna Montiel mandó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a las diputadas poblanas que se cebaron en burlas contra los adultos mayores. Una de las diputadas, justo la que se ha dado golpes de pecho y ha jurado reflexionar sobre sus contenidos en redes, estaba involucrada en las comisiones de Salud, es decir, en aquel sector que está atendiendo como prioridad a la numerosa población que ha alcanzado una edad provecta.

“La salud se atiende con prevención, coordinación y cercanía con el pueblo”, habría sentenciado también como parte de “sus contenidos” en redes esta joven que ha destacado (al fin, su sueño, muchos clicks) luego del escándalo.

La previsión está fácil pues el procedimiento partidista abierto ya va con la recomendación de la dirigencia 4T de dar un ejemplo a los legisladores fascinados más por el mundo fashion de las redes que por su trabajo en la curul.

Un punto de inflexión en las ‘escuelas’ militarizadas

Hay un punto de inflexión los planteles militarizados. Al ordenar la revisión estricta de las respecto a las autorizaciones y reconocimientos de Validez Oficial de Estudios en las 32 entidades federativas, la SEP pone de facto un freno definitivo al esquema de planteles “militarizados” o “castrenses” fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas.

Lo que ha aparecido en las relatorías de lo que ocurría en la Marina Dönitz es alucinante, esa idea trasnochada de que gritos y golpes pueden forjar a una persona. Quienes no son militares y sueñan con que alguien les pague para gritarle y humillar, no tienen cabida en las armas mexicanas y mucho menos en el sector educativo.

Hay un mensaje claro de la autoridad educativa: ninguna idea de disciplina puede utilizarse como parapeto para el maltrato o la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.