Inscripción a examen recargado

El costo de la trampa Esto pagó cada mexicano y cada mexicana por cada examen de la UNAM cancelado por irregularidades. (Cuartoscuro)

La respuesta a la convocatoria para el examen de control de la UNAM ha dejado claro que este procedimiento se ejecutará conforme a lo planeado. Cabe destacar que en un par de días cerca del 80 por ciento de los convocados, aquellos con alto puntaje en el primer intento de examen de admisión, confirmaron su asistencia al presencial que definirá su futuro.

En realidad, los casos de muchachos enviados a una sede excesivamente lejana son menos de 100 (que corresponden a las peticiones de cambio de sede), pues la asignación funcionó a partir del domicilio que se pudo en el registro original.

El famoso caso del muchacho que vive en Ciudad de México y fue enviado a Oaxaca a hacer el examen se explica por eso: puso -por la razón que sea- un domicilio en Oaxaca en su registro original.

Culpa por asociación

Algo raro pasa al hablar de la ya famosa empresa Territorium Life. A partir del problema que enfrenta por el fallido examen de admisión en la UNAM (del que aún no se terminan de explicar fallos técnicos y pedagógicos), los contratos de dicha firma están siendo pasados por la lupa.

El INE, en efecto, uso sus servicios, pero al señalarlo se olvida que no todos los contratos son iguales: en el caso del órgano electoral, Territorium Life opera la plataforma del Centro Virtual destinado a capacitación y formación institucional, no se trata de exámenes y mucho menos de monitoreo con IA y, hasta ahora, no se han documentado incidencias relacionadas con ese servicio.

Una cosa es investigar un contrato que falló, otra convertir en sospechosos todos los demás por el nombre del proveedor.

¿Fiscalización o culpa por asociación?

Janecarlo mueve primero

El alcalde de la Gustavo A Madero hizo una jugada que vale la pena reseñar. En la misma mesa, sentó a la mayor parte de los liderazgos políticos de Morena en esa demarcación sabedor de que hay diferentes corrientes que no siempre han logrado conciliar bien aspiraciones y proyectos.

El alcalde les puso por delante una palabra que será clave en los próximos años para la 4T: Unidad.

No desaparecieron las aspiraciones ni las diferencias, pero sí se acordó que ninguna de éstas puede estar por encima del proyecto general.

Si logra sostener ese equilibrio, GAM podría convertirse en el laboratorio de una ruta que Morena necesitará replicar en CDMX y otros puntos del país.

Y en Michoacán, pone énfasis en magisterio

Y en plena consonancia con lo previamente dicho, desde Michoacán, el fiscal con licencia y aspirante a coordinar la 4T en el estado, Carlos Torres Piña, señaló abiertamente que lo que ahora hace falta es mostrar el oficio de sentar a todos en la mesa.

Escuchar a quienes piensan igual es relativamente sencillo, el verdadero oficio aparece cuando una autoridad debe sentarse con sectores que tienen intereses distintos, demandas contrapuestas o incluso una historia de confrontación con el gobierno, fue el eje de su discurso este fin de semana, en diferentes reuniones.

Y sí, ya sin la investidura oficial activa, ha podido contactar a sectores a los que no le correspondía atender como fiscal, pero en los que, en pláticas en corto, señala como temas que no se han sabido resolver: magisterio es un gran ejemplo, pero también con consejos indígenas y productores se han dejado pendientes que es tiempo de afrontar, aun cuando en estos sectores haya diferencias o franca oposición a la 4T.