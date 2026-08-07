Las vertientes criminales del despojo

Despojo Vivienda en Matías Romero 18, involucrada en el caso de despojo en la colonia del Valle, la cual se aseguró por elementos de la FGJ. (Rogelio Morales Ponce)

El despojo de viviendas ha generado una gran atención pública en las últimas semanas, esto luego de que ciudadanos denunciaran que este delito se está cometiendo en forma sistemática en diferentes colonias.

El jefe de policía, Pablo Vázquez, tiene bien detectados a los promotores de invasiones a casa habitación. Lo preocupante es que se trata, en muchos casos, de organizaciones criminales que cometen este delito como parte de su rol de actividades, además de que se están apoyando en organizaciones no criminales que se alquilan para ejecutar el despojo.

Unión Tepito y la Antiunión, Los Rodolfos, el Cártel de Tláhuac, están en esa lista negra. Y ojo, habrá que ver si los famosos vivienderos, las organizaciones hoy más que toleradas por la ley del INVI, no están entrando en este esquema para adueñarse de predios.

La UNAM, presente

Un error frecuente al explicar por que la UNAM es una universidad “Nacional” es referir que está a cargo de operación de organismos como el Servicio Sismológico. En realidad, es porque la UNAM se aboca a los grandes problemas nacionales y, pensando en ellos, desarrolla, educa, opera y contribuye en todas las formas posibles.

Aún con estos tiempos aciagos como lo son estos días de crisis en el Examen de admisión, la Universidad Nacional se ha dado tiempo de asesorar al gobierno federal y hacerlo bien en un paso que ha costado mucho trabajo decidir: El fraking para lograr más producción de hidrocarburos.

El director de la Facultad de Ingeniería ha presentado la ruta que habrá de seguirse para desdecirnos como país, abrir las puertas a la ruptura de subsuelo, pero evitando daños ecológicos mayores.

¿Somos o no somos?

El naciente partido Somos México ha vivido sus primeros dramas. Por un lado, la detención de Ernesto Ruffo Appel, miembro de su consejo consultivo nacional, y el señalamiento, indebido, de relaciones políticas con el también aprehendido Ángel Aguirre.

Pero hay otro drama en puerta y es que se le agota el plazo para presentar su propuesta de nuevo nombre y colores para su logo.

El INE ordenó que decidieran, antes de este 30 de agosto, qué nombre escogerán y distintivo habrán de usar para presentarse a las elecciones. Aun no lo han hecho.

Ciertamente hay una impugnación a esa decisión en el Tribunal Electoral, pero eso no elimina el plazo fijado por el INE. En un descuido, se podrían quedar hasta sin nombre.

No hay modificación en repatriación de infantes

Luego de que circularan versiones periodísticas de “un acuerdo secreto” para repatriar menores mexicanos en fast track aéreo, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación han indicado enfáticamente que esto ni es así y que los procesos de repatriación de esta población se realizará cuidando los derechos de la infancia.

No hay acuerdo secreto es la respuesta y el esquema de trabajo bilateral no se ha modificado en realidad.

En este tema es bueno no ceder ni un centímetro pues, evidentemente, del otro lado hay un ánimo claro de saltarse las trancas aun cuando los derechos violentados sean los de los niños.