Listas negras, el castigo silencioso que nadie quiere enfrentar

TDJ suspende temporalmente a juez federal por irregularidades de atención en el caso de Brenda Quevedo

Hay sanciones que llegan con estruendo, una intervención militar, un embargo comercial, un titular de primera plana, y hay otras que operan en silencio, sin discursos ni ceremonias, pero con un poder devastador: las listas negras del sistema financiero nacional o internacional.

No se trata de un simple registro administrativo, el ser incluido en una de estas listas significa, en la práctica, quedar aislado de los circuitos financieros globales. Los bancos nacionales e internacionales dejan de operar con la jurisdicción señalada, los inversionistas retiran capital, las líneas de crédito se cierran y el costo de cualquier transacción se dispara, la consecuencia no es solo económica:, es la pérdida de la confianza que sostiene a cualquier sistema financiero, y esa confianza, una vez erosionada, tarda años en reconstruirse.

El mecanismo detrás de estas listas responde a un consenso internacional construido durante más de tres décadas, ya que los organismos multilaterales especializados en la materia evalúan periódicamente a los países según su capacidad y voluntad política para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. No basta con tener leyes en el papel, se audita la efectividad real de las instituciones, la coordinación entre autoridades, la capacidad de rastrear el dinero ilícito y, sobre todo, los resultados medibles en sanciones y recuperación de activos.

Aquí es donde surge la reflexión más incómoda, la exposición pública, más que la ilegalidad flagrante, se ha convertido en el mayor riesgo reputacional para gobiernos, instituciones financieras y empresas privadas por igual. Una jurisdicción puede tener zonas de vulnerabilidad y prácticamente todas las tienen, pero lo que determina su lugar en el tablero nacional o internacional es si actúa con transparencia y rigor técnico, o si prefiere mirar hacia otro lado.

Lo mismo aplica al sector privado, cada vez con mayor frecuencia, la solidez de una empresa ya no se mide solo por su rentabilidad o su posicionamiento de mercado, sino por la robustez de su marco de control interno, de su identificación de riesgos, un socio comercial, un proveedor o un intermediario financiero con vínculos directos o indirectos con actividades de riesgo puede arrastrar a toda una cadena de negocios hacia el escrutinio internacional, sin que exista dolo alguno de por medio. La debida diligencia dejó de ser un formalismo de cumplimiento para convertirse en una condición de supervivencia empresarial.

El reto, entonces, no es únicamente evitar figurar en una lista negra o gris, sino construir un sistema preventivo que haga innecesaria esa posibilidad. Esto exige inteligencia financiera con capacidad tecnológica real, coordinación efectiva entre las unidades de inteligencia financiera, las autoridades fiscalizadoras y el sector regulado, y lo más difícil de conseguir es voluntad política sostenida más allá de los ciclos de gobierno.

El mundo avanza hacia estándares cada vez más exigentes. La inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos ya permiten identificar patrones de riesgo que antes pasaban inadvertidos, y los organismos internacionales han elevado el nivel de sofisticación con el que evalúan a cada jurisdicción. Quedarse rezagado en ese proceso no es una opción neutral, tiene un costo, y ese costo lo terminan pagando los ciudadanos, las empresas honestas y la economía en su conjunto.

Al final, la pregunta no es si una lista negra puede tocarnos algún día. La pregunta es si estamos preparados para enfrentar que algún proveedor o cliente nos meta en un problema.