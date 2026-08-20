El Bloque Negro contra alumnos con discapacidad

Silla de ruedas

El expediente revisado en la SCJN no era menor: la constitucionalidad de una disposición de la Ley de Educación de Durango sobre los apoyos que reciben los alumnos con discapacidad. La ministra Yasmín Esquivel propuso invalidarla porque el Congreso local omitió consultar previamente a las personas con discapacidad, como mandatan la Constitución y la Convención en la materia.

Cinco ministros coincidieron. Faltó un voto para la mayoría calificada.

Hasta ahí, el resultado podrá gustar o no, pero el escándalo vino después: en vez de aprovechar el caso para determinar qué obligaciones concretas tiene el Estado en materia de educación inclusiva, los cinco del Bloque Negro (los que personifican radicalismos trasnochados) mandaron el expediente al archivo.

La pregunta que la Corte debe responder: ¿desde cuándo la falta de mayoría calificada se vuelve pretexto para renunciar al estudio constitucional de fondo?

Al parecer esas preguntas pueden esperar. Y por lo visto, para el Bloque Negro, también pueden esperar los niños con discapacidad.

Preparatorios del Informe

Luego de la reunión de la Presidenta con el Gabinete, ha quedado claro que el Informe de Gobierno se verá acompañado por una amplia labor de difusión de logros desde cada dependencia federal. Más aún, la concentración tradicional en la capital del país deberá romperse, es decir, las diferentes entidades habrán de vivir sus propias glosas que, entendemos, estarán enfocadas a los temas de interés local.

Adicionalmente y en forma paralela a la obligada glosa en el Congreso de la Unión, habrá glosas mañaneras, es decir, presencia de los secretarios en la conferencia en Palacio Nacional que, a la postre, tendrán mayor impacto que las presentaciones ante legisladores.

Septiembre se acerca y la temporada de informes también.

Las fresas de la desavenencia

Habrá que comprar a medias la idea de que los aranceles a las fresas mexicanas son un escalamiento del ataque de nuestro socio comercial. En realidad, a estas alturas, tenemos claro que ese 5.28 por ciento a un producto que el mercado norteamericano requiere habrá de ser volátil: aparecerá cuando así convenga al clan Trump y desaparecerá, no mucho después, cuando la afectación alcance al consumidor estadunidense.

El caso canadiense, con aranceles 10 veces mayores, ha mostrado que esa será la dinámica. Que se imponga al final.

Derechos de audiencias

La radio y la televisión, contra lo que muchas veces se argumenta, siguen siendo pilares fundamentales en la difusión de información. A diferencia del internet, donde hay corporaciones de poder económico innegable son y actúan como dueños del ciberespacio, Radio y TV utilizan señales y frecuencias que transitan por un bien de dominio de México.

Esto es esencial para entender que el derecho de las audiencias debe partir de esa base, de que el espacio radioeléctrico es un bien público que no debe estar sujeto a los intereses de quienes, bajo concesión, lo ocupan.

Hay que destacar, además, que la propia discusión demuestra la relevancia que Radio y TV tienen en la sociedad mexicana, que sus concesionarios tienen capacidad de respuesta a propuestas legislativas, que no están de salida como algunos yotuberos quisieran y que el debate, a fin de cuentas, es positivo siempre.