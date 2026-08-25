Algo pasó en Tlatelolco y sería un error reducirlo a una concentración multitudinaria

Janecarlo Lozano en Tlatelolco

Más de 20 mil personas reunidas en una alcaldía gobernada por la oposición constituyen, por sí mismas, una fotografía política. Pero lo verdaderamente relevante no es contar asistentes, sino observar quiénes lograron sentarse juntos y por qué decidieron hacerlo ahora.

Ahí coincidieron organizaciones del Movimiento Urbano Popular, dirigentes históricos del comercio en el Centro Histórico, transportistas, liderazgos vecinales y más de una veintena de referentes territoriales. También estuvieron figuras con trayectorias y proyectos propios, como Arturo Ávila, Diana Sánchez Barrios y Agustín Torres.

Y ahí está la noticia.

Durante meses, la discusión sobre el futuro de Cuauhtémoc ha girado alrededor de nombres, aspirantes y grupos morenistas. La concentración de Tlatelolco buscó modificar esa conversación y plantear una pregunta distinta: ¿qué pasaría si Morena, antes de elegir una candidatura, reconstruye su unidad?

El mensaje de Janecarlo Lozano fue particularmente significativo. El alcalde de Gustavo A. Madero no acudió a destaparse ni a reclamar un espacio. Su planteamiento fue el contrario: dejar para después las aspiraciones personales, los proyectos individuales y los intereses de grupo para colocar primero al movimiento, a la Dra. Claudia Sheinbaum, a Clara Brugada y al proyecto.

Eso cambia el escenario porque Cuauhtémoc es una de las piezas de mayor valor político y simbólico para la oposición capitalina. Recuperarla no dependerá únicamente de encontrar un nombre competitivo, sino de evitar que Morena vuelva a llegar dividido a las urnas, como lo está demostrando.

El partido tiene dos caminos: enfrentar 2027 convertido nuevamente en una suma de aspiraciones que compiten entre sí o interpretar lo ocurrido en Tlatelolco como el comienzo de una operación más compleja: reunir lo que durante años permaneció separado en la CDMX.

La concentración no proyectó una candidatura. Proyectó algo potencialmente más importante: organización.

Por cierto:

1. INDEPENDIENTES. El IECM ya prepara el sistema para registrar a quienes busquen competir sin partido en las elecciones de 2027 por diputaciones, alcaldías y concejalías de la capital. La convocatoria aún no se publica, pero el mensaje es claro: mientras los partidos afinan alianzas y candidaturas, los aspirantes independientes también comienzan a abrirse paso. Habrá que ver cuántos logran reunir los requisitos y, sobre todo, convertir el desencanto con los partidos en verdadero respaldo ciudadano.

SOL AZTECA. Incertidumbre en el PRD capitalino. Entre disputas legales sobre la titularidad de su dirigencia y la retención de más de 47 millones de pesos en prerrogativas por parte del Instituto Electoral local, el partido ha quedado a la deriva. Ni la resolución de la Sala Superior contra Nora Arias ha logrado destrabar los recursos, dejando a la fuerza política operando a ciegas y sin presupuesto a unos días de comenzar el Proceso Electoral.

Vivo la noticia, para contarle la historia

@juanmapregunta