El mensaje político

La Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno cuida cada peso del presupuesto (EFE)

Sin duda, era la parte más esperada del mensaje que la Presidenta decidió dar a la nación con motivo del 2° Informe. Todos esperaban una alusión que esclareciera cómo ve la mandataria el escenario político para Morena luego de semanas difíciles.

Y el mensaje se dio: “Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos; lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”.

Más allá de la formalidad que un acto oficial requiere, el día del Informe sirvió también para establecer una posición clara, pública, de cara al debate que mantiene ocupado a políticos y analistas. Y el mensaje es de unidad para la 4T.

Y, en tanto, otro mensaje discreto

Y mientras transcurría el día del informe presidencial, a los aspirantes a presidencias municipales o diputaciones que han comenzado a moverse (léase, a hacer campaña), llegó un aviso claro desde el cuartel nacional morenista: aún no es tiempo.

La Presidenta de Morena, Ariadna Montiel, ha invitado a todos los adelantados aspirantes a que suspendan todas las llamadas asambleas informativas que se estaban multiplicando por el país.

“Tienen que suspender toda actividad y exposición mediática y simplemente esperar la convocatoria”.

Este movimiento, realizado con mucha discreción, apunta a que Morena no quiere crispar los ánimos internos cuando el mensaje desde Palacio es que se debe mantener la unidad.

Pemex en el informe

Pemex es siempre un capítulo especial en el informe de gobierno. Aun cuando su peso global ha disminuido, es un referente obligado para los mexicanos.

Lo dicho sobre la empresa es, en términos generales, optimista, lo que incluyó a Dos Bocas, planta a la que se atribuye la capacidad nacional para enfrentar los aumentos en el precio de los combustibles y el desabasto que ha originado la inestabilidad en Medio Oriente.

La creación de un comité de expertos para analizar la explotación del gas no convencional en nuestro país (en otras palabras, la apertura del territorio a un fracking controlado) se expone como parte de la soberanía energética.

Sección instructora

El morenista Eduardo Castillo López es de los que no podrán tener una curva de aprendizaje prolongada en su labor al frente de un órgano legislativo. Él ha quedado como presidente de la Sección Instructora y hereda el expediente nada menos que de Alito Moreno.

De lado de su bancada, que lo respaldó ampliamente para ocupar la decisión, queda claro que la paciencia no será ilimitada.“¡De-sa-fuero! ¡De-sa-fuero!”, fue el grito con el que se festejó el ascenso de Castillo.

Ricardo Monreal, en tanto, lejos de esas premuras, evalúa hasta donde un proceso como este en contra de un opositor tendría algún beneficio verdadero para la causa oficialista.