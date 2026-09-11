Sobre la polémica que se quiso construir…

Proceso electoral (Mario Jasso)

El INE convocó a representantes de los tres Poderes de la Unión al arranque formal del proceso electoral federal 2026-2027.

En representación del Poder Ejecutivo Federal acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, designada directamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, así que su presencia responde a una invitación enviada a la titular del Ejecutivo a finales de agosto.

No hubo nada de “sorpresiva presencia de Gobernación” en las instalaciones del INE. La presencia de Rodríguez tuvo carácter institucional y durante la ceremonia no tuvo intervención. La polémica por su presencia fue más bien artificial.

Estuvieron, también invitados, representantes de los poderes Legislativo y Judicial para acompañar el inicio del proceso.

Rosa Icela y el magistrado presidente del TEPJF

Lo que sí debemos señalar es que la secretaria de Gobernación mantiene una intensa actividad luego de aquel espaldarazo notable (que, por cierto, sólo es equiparable a los que recibe García Harfuch en el gabinete civil) por parte de la Presidenta de la República.

Y ayer mostró que, así como sabe recibir el apoyo de la máxima mandataria del país, ella también sabe brindar un buen espaldarazo en el momento adecuado: la secretaria de Gobernación se aproximó a Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le saludó de mano con especial deferencia.

Es amabilidad, sin duda, pero también una muestra de que hay confianza en que el Tribunal sabrá llevar a buen puerto los casos que le toque en suerte decidir.

Recta final

Habrá que esperar para conocer a los 12 coordinadores estatales que le faltan a la 4T. Primero habrá fiestas patrias y después coordinadores.

Así, es probable que sean dos tandas de anuncios para saber quiénes se unen a los ya designados Imelda Castro en Sinaloa; Nora Ruvalcaba en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lázarus en Campeche; Rosi Bayardo en Colima y Santiago Nieto en Querétaro.

Esta semana estarán listas las últimas encuestas espejo, así que la estrategia pausa patria sólo dará pie a las últimas reflexiones: los números ya estarán disponibles desde hoy.

Por lo pronto, en los pasillos de las sedes morenistas se escuchan rumores en torno a un par de estados donde la competencia está cerrada, en tanto los otros parecen tener una solución clara y sin debate.

¿Y los gobernadores?

Hay que hacer un especial énfasis en algo que destaca en esta interna del morenismo y que atañe al poder de los gobernadores. ¿Qué tan relevante es este factor? Pues no olvidemos que como parte del desquebrajamiento del PRI, el poder de los ejecutivos estatales se convirtió en un factor clave.

En el caso de Morena, la disposición a ceder ante el poder local no parece ser mucha. En algunos casos (hay que revisar entre la lista de los ya designados y los aspirantes punteros) la alineación entre 4T y gobernador no será directa. Incluso, en algún caso especial, puede notarse que se trata de representantes de tendencias contrarias dentro del mismo partido.

Es esta la primera vez que la operación política nacional de Morena debe enfrentar, en muchos estados simultáneamente, l factor Gobernador(a). Habrá que hacer un balance final luego de conocer todos los resultados para saber si estos actores tenderán a perder fuerza.

Por cierto, sobre abucheos a gobernadores…

La dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano decidió aconsejar a sus dos gobernadores que no asistieran a los eventos de la Presidenta Sheinbaum en sus recorridos de glosa de informe de Gobierno.

El partido optó por aconsejar esa ausencia debido a que, a su juicio, resultaba evidente que el auditorio estaría lleno de asistentes que, para los mandatarios estatales, resultaban opositores a su gestión. La presencia no sumaba y sí restaba.

Tanto Pablo Lemus como Samuel García, efectivamente, no estuvieron presentes en los eventos masivos de la Presidenta de México, aunque no queda claro si ya lo habían decidido por su cuenta o lo hicieron hasta que su partido les hizo ver el mal ambiente que encontrarían allí.

Atención al Oriente

Se le ha visto muy seguido por Palacio Nacional en reuniones del Gabinete federal al presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda. Y aunque en sus redes sociales afirma que acude a revisar avances del Plan Oriente del Edomex, lo curioso es que nos e ha visto ahí a otro funcionario de aquella región. ¿Se incorporará a tareas federales?. O es reconocimiento al buen desempeño.