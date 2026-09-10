Claudia Arlett Espino

La renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del INE tiene una explicación concreta: su estado de salud requiere atención prioritaria y una intervención quirúrgica.

Es un hecho que la consejera presidenta Guadalupe Taddei conocía la situación desde días atrás y fue comprensiva en todo momento. Sin embargo, ante el arranque del proceso electoral federal y la dedicación permanente que exige el cargo, Espino decidió dar un paso al costado.

En la herradura de la democracia no hubo ruptura ni controversia. Las consejerías alcanzaron un consenso unánime para aceptar la renuncia y garantizar una transición ordenada. La operación electoral está en marcha y, aseguran, todo se encuentra listo para el inicio del proceso.

Estado que se descompone

En el norte del país es donde se han dado los señalamientos más llamativos contra funcionarios públicos por presuntas relaciones con el crimen organizado. En tanto, en el centro del país, la llamada Operación Enjambre del gabinete de seguridad no sólo ha hecho señalamientos, sino que ha procedido a detenciones con autoridades locales a los que se les ha levantado cargos.

No hay, en cambio, muchas noticias de este tipo en los estados del sur profundo del país. ¿Es por ausencia de casos? Es probable que no, que simplemente se trate de escenarios menos impactantes a ojos de la opinión pública nacional.

No obstante, uno de los estados del sur empieza a llamar la atención porque, se empieza a filtrar, hay una relación extremadamente cercana de una funcionaria de gabinete con un jefe de región de la maña. Habrá que estar atento.

Marx en Pisa

Una diferencia notable entre el pasado y el presente, esto no en referencia a un pasado muy lejano, sino al anterior sexenio y los responsables de la educación entonces. Marx Arriaga, quien ha estado peleando una liquidación en luego de que fuera retirado de un cargo de confianza en la dependencia, se dio tiempo de aludir en redes sociales que la prueba Pisa es un esquema neoliberal que no debe tomarse en cuenta.

El foco de atención de Pisa está en alumnos que tienen 15 años al momento de la prueba, es decir, a aquellos que transitaron por secundaria cuando el señor Marx hacía y deshacía a voluntad en la SEP cobijado desde Palacio Nacional.

Los resultados de su labor “descolonizadora” allí están: niños que entienden menos lo que leen, que no son buenos en matemáticas y entre los que hay un grupo con entendimiento del conocimiento científico (los que tienen condiciones económicas más ventajosas) y otro que, desde la pobreza, no entiende cabalmente este tipo de conocimientos.

Tucán enojado

La encuesta de Crónica sobre SLP sigue dando de qué hablar. Y vaya que caló en algunos búnkeres en aquel estado.

El caso es que la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, que trae a su cargo la campaña de Ruth González, quien está excelentemente posicionada en estos preámbulos de la elección. A pesar de estar en esa posición ventajosa, la dirigencia del Verde ha optado por suponer que en la encuesta había alguna mala intención de mandar un mensaje. Y, en este caso, de una encuesta que no ha pedido ningún candidato ni partido, sino que es un ejercicio de nuestra casa editorial, el mensaje que puede leerse en los resultados viene directamente de la ciudadanía.

Es solo una mera anécdota, aunque sí indica la tensión que se puede presentar en elecciones competidas como la que, muy probablemente, habrá en San Luis Potosí.