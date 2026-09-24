El mapa invisible

Tortugas Marinas

En medio del océano, el horizonte puede convertirse en una línea interminable. No hay caminos, montañas ni señales que indiquen hacia dónde avanzar. Bajo la superficie, donde la luz desaparece, orientarse parece todavía más difícil.

Y, sin embargo, algunos animales recorren miles de kilómetros y encuentran el camino de regreso. Las tortugas marinas atraviesan océanos enteros, mientras los salmones regresan a los ríos donde nacieron. ¿Cómo consiguen orientarse en un espacio que para nosotros parece no tener coordenadas?

Una parte de la respuesta se encuentra en algo que no podemos ver: el campo magnético de la Tierra.

La Tierra no tiene un enorme imán en su interior. Su campo magnético se genera gracias al movimiento del hierro y níquel líquidos del núcleo externo. El calor de las profundidades mantiene este material en movimiento y, al ser conductor, genera corrientes eléctricas que producen el campo magnético terrestre, en un proceso conocido como geodinamo.

Este campo se extiende mucho más allá de la superficie y forma la magnetosfera, una región que interactúa con el viento solar, el flujo de partículas cargadas que llegan constantemente desde el Sol. Esta interacción ayuda a proteger nuestro planeta y puede producir las auroras en las regiones polares.

Pero el campo magnético no solo protege a la Tierra. Para algunos animales, también puede funcionar como un mapa.

Su intensidad y orientación cambian según la región, creando un paisaje magnético que ciertos organismos pueden detectar. Esta capacidad, conocida como magnetorrecepción, les permite utilizar información geomagnética para orientarse.

Las tortugas marinas son uno de los ejemplos más fascinantes. Durante sus migraciones pueden recorrer enormes distancias y utilizar las características magnéticas de distintas regiones como referencias. Los salmones también parecen incorporar información geomagnética durante sus desplazamientos entre el océano y los ríos.

Todavía no conocemos por completo cómo perciben este campo. Algunas investigaciones apuntan a partículas magnéticas como la magnetita, mientras que otras estudian proteínas sensibles a la luz llamadas criptocromos, que podrían participar en procesos químicos afectados por el magnetismo.

El campo magnético también ha dejado su huella en el fondo del océano. Cuando se forma nueva corteza en las dorsales oceánicas, algunos minerales conservan la orientación del campo terrestre del momento en que se solidifican. Como la polaridad del campo ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra, el fondo marino conserva bandas magnéticas alternas. Estas fueron una evidencia fundamental de la expansión del fondo oceánico.

Así, el mismo campo magnético que puede ayudar a una tortuga a encontrar su camino también queda registrado en las rocas durante millones de años.

Y ese mapa tampoco permanece completamente quieto. Los polos magnéticos se desplazan, la intensidad del campo cambia y, a escalas geológicas, su polaridad puede incluso invertirse. La actividad del Sol también puede alterar temporalmente la magnetosfera.

Cuando miramos el océano, vemos una enorme extensión de agua. Pero esa es solo la versión que nuestros sentidos nos permiten conocer. Bajo la superficie existe un paisaje de corrientes, sonidos, sustancias químicas y fuerzas invisibles.

Entre ellas, el campo magnético conecta las profundidades de la Tierra con los animales que recorren sus océanos.

El mar nunca estuvo vacío. Solo está lleno de señales que todavía estamos aprendiendo a percibir.