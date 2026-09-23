Clara Brugada en Nueva York

Los repartidores por aplicación ya forman parte del paisaje cotidiano de la Ciudad de México. Los vemos afuera de restaurantes, entre el tráfico, refugiándose de la lluvia donde pueden o esperando en una banqueta a que llegue el siguiente pedido. Son parte de una economía que creció mucho más rápido que la infraestructura pensada para quienes trabajan en ella.

Por eso, una de las reuniones que menos ruido hizo durante la reciente visita de Clara Brugada a Nueva York podría terminar teniendo un impacto muy concreto en la capital. La jefa de Gobierno se reunió con el alcalde Zohran Mamdani y con integrantes de Los Deliveristas Unidos, organización que agrupa a trabajadores de reparto, entre ellos muchos migrantes mexicanos.

Ahí conoció espacios donde los repartidores pueden descansar, utilizar un baño, recibir orientación y cargar de manera segura las baterías de sus bicicletas eléctricas. Brugada adelantó que buscará replicar parte de ese modelo en la Ciudad de México.

Si bien durante el viaje hubo otras reuniones y anuncios importantes, esta fue una de las historias que menos se platicó y que podría tener uno de los efectos más cotidianos. En una ciudad donde pedir comida, medicinas o prácticamente cualquier cosa por aplicación ya forma parte de la vida diaria, también habría que pensar en quienes hacen posibles esas entregas.

México, además, no parte de cero. Desde 2025 existe una reforma federal para reconocer derechos laborales de quienes trabajan mediante plataformas digitales y, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, durante el primer semestre de 2026 más de un millón de personas alcanzaron en algún momento el umbral para ser reconocidas como trabajadoras subordinadas.

México avanzó primero por el lado de los derechos laborales; Nueva York está mostrando algo mucho más cotidiano: la infraestructura. Porque una cosa es reconocer al trabajador en la ley y otra preguntarnos dónde descansa, dónde come o dónde se resguarda durante las horas que pasa recorriendo la ciudad.

La idea parece sencilla, pero ahora viene lo importante: saber cuántos espacios habrá, dónde estarán y si realmente responderán a las necesidades de quienes los utilizarán.

Qué bueno que la jefa de Gobierno visitó este tipo de lugares y, sobre todo, que busque llevar esa experiencia a la capital del país. El reto será convertirla en una realidad para las cientos de personas que ya se dedican a este trabajo en una metrópoli tan importante y compleja como la Ciudad de México.

Por cierto:

1. ALIANZA. Mientras a nivel nacional crecen las tensiones entre Morena y el PT rumbo a 2027, en la Ciudad de México la ruta parece distinta. Me cuentan que Paulo Emilio García mantiene buena comunicación con Ernesto Villarreal y con los aliados del Verde, aunque las conversaciones formales arrancarán hasta que concluyan las definiciones en los estados. La intención, por ahora, es cuidar la unidad en la capital y después sentarse a negociar candidaturas, espacios y el peso de cada fuerza. Villarreal ya ha hablado públicamente de una “extraordinaria comunicación” con García y de su apuesta por la unidad, así que la diferencia con el escenario nacional es clara: en la CDMX la ruptura no está sobre la mesa como punto de partida; primero vendrá la negociación.

2. DENUNCIA. Miguel Hidalgo ya está metido en la carrera por 2027. Me cuentan que este miércoles la diputada de Morena Ceci Vadillo y el también diputado Víctor Hugo Romo presentarán ante la Fiscalía Electoral capitalina una denuncia contra César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía, por presuntos actos anticipados de campaña en su búsqueda por suceder a Mauricio Tabe. No es el primer señalamiento: desde abril Garrido enfrenta una queja ante el IECM por presunta promoción personalizada, luego de llamadas a vecinos preguntando si conocían al funcionario. Y mientras otros nombres, como América Rangel y Gabriela Salido, también comienzan a moverse por la demarcación, la pregunta es: ¿no será demasiado pronto para que en Miguel Hidalgo ya estén en plena carrera por 2027?

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