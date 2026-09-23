El ajedrez Morenista

David Monreal presentó su QUinto Informe de Gobierno.

Cada vez es más evidente que la hegemonía morenista se fragmentó, no porque los partidos de oposición hayan despertado de su ya prolongado letargo, sino porque mantenerse como partido dominante implica manejar con cuidado los equilibrios internos

Zacatecas lo explica todo en este intrincado tablero de ajedrez.

En efecto, queda cada vez más claro que esa entidad terminó dando una victoria al monrealismo en espera de que el clan de aquella entidad ponga de su parte para alcanzar otros objetivos: que ceder la candidatura a la gubernatura signifique que el clan hace lo necesario para que las diputaciones federales no sufran mermas.

¿En dónde más parece evidente que el apellido Monreal debería aparecer en favor del trabajo en equipo? Pues en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Morenismo nervioso

Y sí, en la alcaldía Cuauhtémoc las huestes del partido oficial comienzan a moverse a ritmos trepidantes. El nombre de Citlalli Hernández, de buena y cercanísima fuente, está inmiscuido en el enroque que se intenta, no porque ella esté interesada (hasta ya surgió en su equipo el chiste que se ha filtrado en el entorno político de “pero si yo vivo en Iztacalco”); la presencia de Citlalli como posible candidata, apuntalada por la fuerza monrealista, es porque se contiende con Alessandra Rojo de la Vega.

Las corrientes que se han apiñado y pugnan por la candidatura (nombres como Barrios, Padierna y otros) son, digamos, poco presentables.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, en tanto, sigue siendo fuerte en las mediciones propias y ajenas, por lo que el corazón territorial de la capital es un hueso difícil de roer para la 4T.

Y la incertidumbre en otras plazas

Los líderes del Partido del Trabajo han sido muy escurridizos a últimas fechas. No aparecen, no se dejan entrevistar y siempre, o casi siempre, andan con el gesto ceñudo. Dicen quienes les conocen que han decidido esperar lo que habrá de pasar en Baja California Sur, donde esperan que su candidato, Christian Agúndez Gómez, sea el ungido.

Sólo que hay un problema llamado Milena, la alcaldesa con licencia de La Paz que sigue encabezando los sondeos.

El PT también está interesado en la resolución de Tlaxcala donde aspira a tener derecho a designar candidatos en un par de distritos federales.

¿Y si no se cumplen estas aspiraciones?

Que nos vean juntos

El informe de Gobierno de Ricardo Gallardo fue, en los parámetros del propio mandatario, bastante recatado. Evidentemente realizó una suerte de show complementario a la entrega formal del Informe de Gobierno. Esta vez la música elegida fue Motley Crue y no hubo presencia de porras populares, sino un claro cobijamiento verde a su gobernador.

La senadora Ruth Miriam González Silva estuvo presente por supuesto, lo mismo que invitados especiales como Julio César Chávez y Julión Álvarez. Estas presencias aseguraron buenas fotos en los portales potosinos de noticias… sólo que tuvieron una compañía inesperada: Enrique Galindo, el alcalde opositor de la capital potosina, se las arregló para que los banners publicitarios de su propio informe aparecieran rodeando las notas y fotos del gobernador.