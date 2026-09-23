Economía pura

Economía digital en México.

CUÁNTO CRECERÁN LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS EN EL 2027.CADA AMANECER ES UNA OPORTUNIDAD NUEVA. SI LO RECIBES COMO EL MEJOR, NUNCA DEJARÁS PASAR LO MÁS VALIOSO: EL PRESENTE.América Latina es un gran continente con economías relativamente nuevas y modernas, sin embargo, algunos de los países que se encuentran en este gran territorio destacan a nivel global. La principal economía de América Latina es Brasil y se estima que para el siguiente año 2027 pueda tener un crecimiento del PIB del 1.7 %. México, como la 2ª. economía latinoamericana se estima un crecimiento económico del 1.8 % y Argentina posiblemente tendrá un PIB del 3.0 %. Dentro de otros países vale la pena enunciar a la República de Chile con un PIB del 2.7 %, Paragüay con 3.9 %, Urugüay 2.1 %, Bolivia 1.8 %, Perú el 3.1 %, Ecuador el 2.2 %, Colombia el 2.4 % y Venezuela el 8.0 % (para este país se estima este alto crecimiento debido a las nuevas negociaciones con las petroleras norteamericanas). El resto de las naciones en Centroamérica sus crecimientos son: en Costa Rica 3.7 %, Panamá 4.3 %, Nicaragüa 3.5%, Honduras 3.5 %, Guatemala el 3.8 % y Belice 2.2 %. El resto de los países del Caribe en un bajo rango de crecimiento.La perspectiva regional para América del Sur tendrá un crecimiento económico medio del 2.5 %. América Central: del 2.8 %. El Caribe lidera con 7.9 %, impulsado por Guyana. Como factores de riesgo se presentan costos elevados de endeudamiento internacional. Demanda externa débil por la incertidumbre global. Retos estructurales de baja inversión y una necesidad de mayor formación laboral. Estos crecimientos se darán en un entorno internacional marcado por conflictos geopolíticos, afectaciones a los precios del petróleo, menor crecimiento mundial y volatilidad financiera, entre otras situaciones.El Centro de Estudios para América Latina (CEPAL), proyecta un crecimiento medio en el 2027 del 2.5 %, frente al 2.2 % previsto para el 2026. El Banco Mundial presenta prácticamente la misma trayectoria. Para impulsar el crecimiento es necesario contar con mejores condiciones financieras y que los bancos centrales puedan reducir sus tasas de interés para mejorar el crédito y la inversión. La demanda externa debe ser más dinámica en la economía mundial y así favorecer las exportaciones latinoamericanas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento mundial del 3.4 % para el 2027. En materias primas, los países exportadores de petróleo, minerales y productos agrícolas podrían beneficiarse si se mantienen precios relativamente favorables. Respecto a la inversión y productividad se encuentra uno de los mayores desafíos para Latinoamérica. La CEPAL señala que la baja inversión presentada durante los últimos años en esta región, la débil productividad y la elevada informalidad siguen limitando el potencial de crecimiento. Las naciones que han cambiado su sistema político de una dictadura o socialismo hacia una libre empresa, han visto crecer su economía, al beneficiarse en su calidad de vida, como lo es la salud, la educación, el empleo y la seguridad.P.D. EL PODER DE VOLVER A EMPEZAR. NUNCA PONGAS PUNTO FINAL DONDE TODAVÍA PUEDES DARLO TODO.CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.¡MÉXICO ES PRIMERO! SEPTIEMBRE DEL 2026.