México cae en la prueba PISA: empeora en Matemáticas y Lectura… pero mejora en Ciencias

Prueba PISA Estudiantes de la Secundaria Técnica Rafael Dondé en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La prueba PISA publicó este martes 8 de septiembre los resultados más recientes a nivel internacional de la avaluación académica para países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De nueva cuenta, México registró un descenso en el rendimiento en materias como Matemáticas y Lectura, aunque registró una moderada mejora en el área de Ciencias.

¿Qué es la prueba PISA?

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es una evaluación coordinada por la OCDE que mide las competencias de estudiantes de aproximadamente 15 años.

A diferencia de un examen escolar tradicional, PISA no busca determinar cuánto contenido de un programa educativo nacional memorizaron los alumnos. Su objetivo es conocer qué tan capaces son de utilizar sus conocimientos y habilidades para resolver problemas, interpretar información, razonar y enfrentar situaciones de la vida real.

Los resultados de PISA se expresan mediante una escala de puntos y diferentes niveles de desempeño. La evaluación no solamente pregunta si un estudiante conoce una fórmula, un concepto científico o el contenido de un texto, sino si puede aplicar ese conocimiento ante situaciones nuevas.

¿Cómo le fue a México en la prueba PISA en Matemáticas y Lectura?

Uno de los resultados que más captó la atención fue en Matemáticas. Las y los estudiantes mexicanos obtuvieron un promedio de 388 puntos, siete menos que los 395 registrados en PISA 2022. El promedio de la OCDE fue de 463 puntos, por lo que México quedó 75 puntos por debajo de esa referencia.

Además, únicamente 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia matemática, frente a 65% en el promedio de los países de la OCDE. Esto significa que alrededor de siete de cada 10 jóvenes evaluados en México no alcanzaron el nivel básico definido por PISA.

En Lectura, México obtuvo 408 puntos, siete menos que en 2022. El promedio de la OCDE fue de 461 puntos, una diferencia de 53 puntos.

En este nivel, los estudiantes pueden identificar la idea principal de textos de extensión moderada, localizar información a partir de criterios que pueden ser complejos y reflexionar sobre el propósito y la forma de un texto cuando reciben indicaciones específicas.

¿Cómo le fue a México en ciencias en la prueba PISA?

Los estudiantes mexicanos obtuvieron 414 puntos, cuatro más que los 410 registrados en 2022. Sin embargo, la cifra continúa por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 482 puntos.

Alrededor de 50% de los estudiantes mexicanos alcanzó el Nivel 2 o superior, frente a 74% en el promedio de la OCDE. Apenas 0.2% de los estudiantes mexicanos llegó a los niveles 5 o 6 en Ciencias.

¿Cuál fue el lugar de México en la prueba PISA?

Es importante hacer una precisión: PISA no establece un único “lugar general” oficial que combine Matemáticas, Lectura y Ciencias en una sola clasificación. La OCDE presenta los resultados por dominio, debido a que cada área mide competencias distintas.

Lo que sí puede afirmarse es que México quedó por debajo del promedio de la OCDE en las tres materias y se ubicó en la parte baja de la clasificación internacional. En los resultados publicados por la OCDE, México registró 414 puntos en Ciencias, 408 en Lectura y 388 en Matemáticas.

El desempeño también muestra que México conserva una posición relativamente competitiva dentro de América Latina, aunque Uruguay y Chile obtuvieron mejores resultados en las tres áreas, mientras Costa Rica superó a México en Lectura y Ciencias.