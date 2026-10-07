Labor callada pero efectiva

Marcelo Ebrard (Camila Ayala Benabib)

Las afrentas verbales de Trump contra México serán constantes y cada que motivaciones internas impulsen al mandatario estadunidense a repetirlas. Sin embargo, en donde realmente está el interés nacional en las mesas de negociación México-Estados Unidos donde se están abordando trabas comerciales de diferentes tipos.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal, señala los logros de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y pone como ejemplo la recuperación de cuotas de exportación de azúcar mexicana al territorio estadounidense.

Otros temas igualmente relevantes están allí, sobre la mesa y, por fortuna, en una negociación fuera de los grandes reflectores y de las cámaras televisivas. Allí donde Trump no suele incluir tanto y donde los negociadores estadunidenses se muestran alejados del estridentismo discursivo.

Tatiana sube el tono

El fast track a Andrea fue motivo de nuevas críticas de Tatiana Clouthier, quien (lo más suavecito) señaló que ni convocatoria había y ya había designación para Ciudad Juárez. La designación de Clara Luz Flores para la coordinación de la 4T estatal, eufemismo para nombrar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, sigue sacando chispas a pesar de que la propia Presidenta de la República indicó que había que hablar con Tatiana para serenar los ánimos.

Y el problema puede estar allí, ¿alguien se acercó a hablar con Clouthier o todo mundo se hizo desentendido?

El hombre fuerte del Edomex

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, anunció que no va a buscar un cargo de elección popular en la próxima elección y reafirmó su intención de continuar con los trabajos dentro del gobierno de Delfina Gómez.

Si bien esto es algo bien conocido en los círculos políticos mexiquenses, fuera de la entidad se llegó a especular la posibilidad de que Duarte pudiese moverse.

Para el gobierno de la maestra Delfina Gómez es sencillamente impensable que esta posibilidad se dé, Duarte ha sido una pieza clave para que los muchos grupos morenistas, organizaciones civiles y sindicales (incluyendo a la poderosísima seccional de la SNTE) mantengan sus intereses en equilibrio.

El agua sucia en Guadalajara

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco emanado de las filas de Movimiento Ciudadano, debió tomar en sus manos la peor crisis de agua potable que Guadalajara haya debido afrontar alguna vez. El agua doméstica sale café de las llaves, maloliente y esto ya desde hace meses. Unas veces pasa en ciertas colonias y después se va a otras.

Después de meses de que la agencia de abasto local, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se mostrara incapaz de encontrar una solución al problema, Lemus reunió a los presidentes municipales y diferentes funcionarios involucrados y, en menos de 5 minutos, explicó porqué el agua que debe ser potable es insalubre: una serie de ramales del sistema de abasto es la que está enturbiando el líquido y hay que desconectarlos para construir infraestructura nueva.

Lemus anunció que vienen seis meses de tandeos en la ciudad y se ha echado encima un problema que sus funcionarios debieron resolver. Tendrá un costo, pero cuando al fin se logre una solución, los dividendos serán para él.