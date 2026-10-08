El crimen se corporativizó: lo que UNODC revela y lo que la prevención de LD/FT debe enfrentar

UNODC

El informe más reciente de UNODC sobre la amenaza del crimen organizado transnacional en el sudeste asiático y sus ramificaciones globales debería leerse con atención en nuestras unidades de inteligencia financiera. No por lo que dice sobre una región lejana, sino porque describe un modelo operativo que se replica con facilidad en cualquier jurisdicción con debilidades regulatorias.

Después de veinticinco años trabajando políticas públicas en finanzas y PLD/FT, he aprendido a distinguir entre las alertas que se archivan y las que exigen acción. Esta es de las segundas.

Los grupos criminales del sudeste asiático han dejado de ser redes fragmentadas. Hoy operan como conglomerados empresariales con una estructura de cuatro capas: liderazgo estratégico oculto tras sociedades fantasma y pasaportes de inversión; gerencia regional que coordina logística, flujos financieros cifrados y redes de corrupción; una base operativa que incluye tanto a participantes voluntarios como a víctimas de trata retenidas en centros de estafa; y una capa de soporte interindustrial que provee servicios de lavado, conversión de USDT, herramientas de IA para fraudes y ejecutores armados.

Este modelo de “crimen como servicio” reduce drásticamente las barreras de entrada. Cualquier organización puede “comprar” infraestructura de lavado, herramientas tecnológicas y recursos humanos. El resultado, las pérdidas por estafas en línea en Asia Oriental, Sudeste Asiático y Oceanía alcanzaron entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025.

El dato más alarmante para quienes trabajamos en PLD/FT es el uso de activos virtuales. Solo las redes chinas de lavado procesaron 16.100 millones de dólares a través de billeteras USDT en la red TRON durante 2025. Los métodos tradicionales de rastreo de activos han quedado, en la práctica, inutilizados. La velocidad de transferencia, la fragmentación en múltiples billeteras y el uso de protocolos descentralizados superan la capacidad de respuesta de los marcos regulatorios basados en reportes de operaciones sospechosas.

UNODC ha venido fortaleciendo capacidades concretas, más de 2.500 profesionales de 80 países han recibido entrenamiento en temas que incluyen sanciones financieras dirigidas, supervisión de actividades y profesiones no financieras designadas, monedas digitales y lavado basado en comercio. En México, el proyecto Disrupción ha identificado 15 tipologías que vinculan trata de personas con lavado de activos, y ha trabajado directamente con personal de primera línea bancaria para reconocer estos patrones.

La lección operativa es clara. La defensa ya no puede basarse en umbrales de reporte ni en listas estáticas de riesgo. Necesitamos capacidades de análisis en cadena, interoperabilidad de datos entre unidades de inteligencia financiera y una comprensión real de que la corrupción no es un delito colateral, sino el sistema operativo que permite funcionar a toda esta infraestructura criminal.

El crimen ya se corporativizó. Nuestra respuesta debe profesionalizarse con la misma urgencia.