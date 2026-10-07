Minoría que bloquea

San Gregorio Atlapulco (Picasa)

San Gregorio Atlapulco lleva años viviendo entre drenajes rebasados, inundaciones y aguas residuales que terminan afectando viviendas, comercios y la zona chinampera de Xochimilco. No estamos hablando de una obra ornamental ni de un proyecto que alguien decidió colocar porque sí. Estamos hablando de infraestructura para resolver un problema que los propios habitantes llevan años padeciendo.El Gobierno de la Ciudad de México destinó 370 millones de pesos al Plan Integral Hídrico. Y antes de iniciar las obras hubo un proceso de consulta: etapa preparatoria, foros informativos, mesas y una votación. El resultado fue contundente: 395 votos a favor, 32 en contra y ocho nulos.Sin embargo, hoy un grupo reducido ha conseguido algo extraordinario: que la voluntad de quienes participaron en ese proceso quede subordinada a quien cierre una carretera durante más tiempo.Protestar es un derecho. Paralizar indefinidamente una obra pública de cientos de millones de pesos y afectar la vida cotidiana de toda una comunidad es otra cosa.Y mientras algunos bloquean, otros pagan las consecuencias.Luis, vecino de Tlaquilpa, me cuenta que cuando llueve las coladeras se botan y el olor a drenaje invade la zona. Alejandro participó en la consulta y exige que se respete la decisión tomada. Pedro Aguilar produce hortalizas en las chinampas y advierte que necesitan mejor calidad de agua para mantener una actividad de la que dependen familias enteras.No son funcionarios defendiendo una obra. Son habitantes de San Gregorio que también tienen voz y que, curiosamente, reciben mucha menos atención porque no están cerrando una vialidad.Todavía faltan trabajos esenciales: renovar el drenaje del centro del pueblo y construir una planta de bombeo para desalojar las aguas negras. Según la autoridad, el proyecto está pensado para beneficiar a más de 42 mil habitantes de Xochimilco.Quienes están en contra pueden acudir a tribunales, exigir modificaciones, pedir explicaciones y vigilar cada peso gastado. Lo que resulta difícil de justificar es que unas cuantas decenas de personas pretendan decidir por miles simplemente porque encontraron en el bloqueo una herramienta más eficaz que las urnas de una consulta.Porque si cada obra pública puede detenerse hasta que el último inconforme quede satisfecho, entonces ya no estamos hablando de participación ciudadana. Estamos hablando de derecho de veto por presión.Y ése es un precedente peligroso: que en la Ciudad de México no decida quien participa, quien vota o quien necesita la obra, sino quien tenga suficientes personas para cerrar una calle.Escuchar a las minorías es democracia. Permitir que una minoría imponga su voluntad sobre todos los demás, no.Por cierto: 1.REPITEN. Y en la oposición también alistan a sus “coordinadores”. El PAN CDMX entregará este jueves los nombramientos de los Coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad. Ya me confirmaron: Luis Mendoza en Benito Juárez, Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc y Carlos Orvañanos en Cuajimalpa. La siguiente tanda será Miguel Hidalgo y Coyoacán, donde la competencia interna está más cerrada. Y en Álvaro Obregón, me informan, hubo tantos registros que el proceso se aplazó para validar las firmas. Cambia el nombre frente a Morena… pero la lógica de posicionamiento rumbo a 2027 es bastante parecida. 2.VIRAL. Algo extraño pasa en el PAN del Estado de México. Rubén Arenzana, mejor conocido como “Ru Abogado”, se hizo viral exhibiendo abusos y presuntos actos de corrupción policial; después se dejó ver cercano a Sandra Cuevas y ahora cada vez más próximo al panismo mexiquense. Me informan que busca convertirse en la opción de Acción Nacional para Naucalpan en 2027. La pregunta es inevitable: ¿de verdad no hay un perfil panista con trabajo territorial antes que apostar por un creador de contenido cuya principal carta son momentos virales? Porque frente al gobierno de Isaac Montoya, poner un candidato así podría terminar siendo más un regalo para Morena que una verdadera competencia. Quizá en el PAN creen que ya no tienen mucho que perder, salvo credibilidad. Y si Ru Abogado quiere brincar de las redes a la política, tendrá que acostumbrarse a ser señalado también: Máximo Allende ya lo denunció ante el IEEM por presuntos actos anticipados de campaña. Una cosa es exhibir políticos; otra, convertirse en uno de ellos.Vivo la noticia, para contarle la historia @juanmapregunta