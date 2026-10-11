Semana clave para el IMSS Semana clave para el IMSS

Semana clave para el IMSS

Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, con apoyo cercano de la Secretaría de Gobernación encabezada por Rosa Icela Rodríguez, han preparado este fin de semana las propuestas que deberán llevara al personal médico y de apoyo del organismo.

Es la semana clave para que, en lugar de escalar, las movilizaciones callejeras se suspendan y el proceso de negociación termine en acuerdos viables.

Ese es el centro del mensaje de Zoé Robledo quien, acertadamente, ha optado por no desdecir las demandas, principalmente aquellas en torno al abasto de medicamentos y enseres cotidianos, sino que ha expuesto que aunque hay un porcentaje pequeño de desabasto, las dimensiones del IMSS implican que ese porcentaje afecta a muchísimas personas.

Es la semana clave del IMSS.

Francisco Garfias y el fin de una era

Murió Francisco Garfias a los 75 años.

Garfias fue uno de los periodistas más notables de una prolongada época en las que los hoy llamados medios tradicionales eran parte del quehacer político nacional. Los diarios impresos particularmente, se constituyeron en espacios donde la diversidad política se asentaba, maduraba y finalmente construía la democracia que vivimos hoy.

Fue un destacadísimo periodista, nacido reportero y, como muchos de su generación, el tiempo lo llevó de manera natural al análisis político.

Su muerte nos recuerda el acelerado cambio que viven los mecanismos para llevar información a la ciudadanía. Garfias fue un hombre de su época, una que se cierra y cuyos defectos y virtudes ya podrán ser evaluados.

Los nuevos medios de comunicación, dependientes de quien controla algoritmos, poco habituados a crear presencia a partir de su apego a la verdad, aun tendrá que definir quiénes y cómo serán los líderes de opinión.

Desapariciones y Vaticano

La Iglesia Católica mexicana no se ha visto muy activa en torno a las desapariciones de jóvenes en el país, un asunto que toma cada vez más relevancia porque se ve ligado a la actividad de grupos criminales y su forma de nutrirse de nuevos integrantes.

Por supuesto, quienes dejan a su familia en la angustia total, al ignorar completamente que fue de ellos, no son grandes capos, sino carne de cañón que muchas veces son enganchados con ofertas de trabajo o bien directamente con el ofrecimiento de una vida de lujos y dinero que nunca llegan.

Este fin de semana, el Vaticano recibió un álbum negro, constituido por las fotos y breves historias de quienes están en este estatus en México. Jóvenes que son rastreados por sus familias. Esa búsqueda particular, de parientes y amigos, sigue siendo la base de muchos hallazgos, de noticias sobre dónde están estas personas o, al menos, sus restos mortales.

Becas educativas

Luego de las críticas recibidas en la semana, el Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León Trujillo, ha debido hacer públicas las estimaciones de cobertura para el ciclo escolar 2026-2027. La Rita Cetina, dirigida a educación básica, tiene 14 millones 960 mil 755 beneficiarios y 84 mil 820 millones 233 mil pesos de bolsa. En esa cobertura se incluyen útiles y uniformes para 6 millones 694 mil 988 alumnos de primaria

En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez alcanzará los 4 millones 200 mil beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión de 39 mil 542 millones 581 mil 500 pesos.

Y en educación superior, Escribiendo el Futuro cuenta con 414 mil 100 becarios, con una inversión de 12 mil 294 millones de pesos. A esto último se suma la nueva beca Gertrudis Bocanegra que ha ejercido 312.2 millones de pesos para beneficiar a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario.