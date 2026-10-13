Acuerdo a la queretana

Felifer Macías (César Gómez Reyna)

En Querétaro, los panistas parecen haber encontrado una fórmula para ordenar las aspiraciones rumbo a 2027. Según lo publicado por la prensa local, existe un entendimiento para que Felifer Macías busque la gubernatura, Agustín Dorantes la presidencia municipal de la capital, Josué Guerrero la reelección en Corregidora y Luis Nava asuma una responsabilidad en la coordinación legislativa. El gobernador Mauricio Kuri participó en el encuentro del que surgieron los acuerdos reportados y posteriormente difundió una fotografía con Felifer, acompañada de un mensaje de confianza en el futuro del estado. Falta la formalización partidista, pero el entendimiento ofrece una señal de coordinación entre los distintos liderazgos. En tiempos en los que muchas disputas internas terminan convertidas en espectáculos públicos, resulta interesante observar un proceso que busca resolver las diferencias mediante acuerdos. Porque en política también hay una habilidad que merece atención: saber sumar aspiraciones sin convertirlas en enfrentamientos.

Los cigarros fake, en la mira

No hace más de dos semanas que en este mismo espacio se prestó atención a una nueva actividad del crimen organizado: la comercialización de cigarros falsificados. Contra lo que pudiese pensarse en una revisión superficial, no se trata de una actividad menor, poco relevante en términos económicos, pues los criminales introducen este producto y presionan a los negocios a venderlos para sustituir a los auténticos.

Sólo ayer, 10 millones de unidades fueron detectadas y aseguradas or las autoridades aduanales, mismas que se vieron apoyadas por la Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

El financiamiento que los criminales pensaban obtener de estos cigarrillos falsos es suficientemente relevante para considerar que esto es un buen golpe de las autoridades, pero en realidad lo más relevante es que se rompe un ciclo en el que el sometimiento de las cadenas económicas y la extorsión se rompen al unísono.

Morón, una ficha suelta

El senador Raúl Morón tiene el cargo de Comisionado de Afiliación del Partido del Trabajo en Michoacán, desde donde ha insistido en el tema de una encuesta espejo. Argumenta que hay una gran necesidad de que los partidos aliados que conforman la 4T entren convencidos al proceso electoral propiamente dicho.

Morón mantiene la tesis de que su influencia y aceptación ciudadana no se vieron reflejadas en la encuesta para designar al coordinador por la defensa de la Cuarta Transformación en el estado y que esto debe esclarecerse a la brevedad.

Es sólo un caso, pero en al menos cuatro entidades, en las que ya saltó Colima como nuevo frente, estas presiones entre aliados están apareciendo y habrá que ver hasta dónde llegan.

Regreso desde Arizona

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, concluyó una gira de trabajo en Arizona, donde se renovaron lazos con La universidad local. Esta relación académica tiene nada menos que 60 años de existir, lo que nos recuerda el ya muy largo camino que la máxima casa de estudios ha recorrido para hacerse del prestigio internacional del que goza.

De allí que el presidente de la Universidad de Arizona, Suresh Garimella, indicase que la UNAM es el puente estratégico ideal para acercarse a América Latina.

¿Qué busca la UNAM en Arizona? Colaboración en inteligencia artificial, innovación, sustentabilidad, los minerales críticos, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Temas que marcarán el desarrollo científico y tecnológico de las próximas décadas.

Rescate efectivo a mitad de la tormenta

La tormenta Rachel puso a prueba a los sistemas de protección civil de Baja California y estos lograron un operativo exitoso que representó salvar a 32 personas que fueron evacuadas de una zona de alto riesgo.

Fue en el municipio de Ensenada donde elementos de los tres órdenes de gobierno planificaron y ejecutaron la operación para llagar hasta el rancho Rancho Génesis, aislado por el violento temporal, logrando la extracción de todas las personas incluyendo 10 niños.

La propia gobernadora Marina del Pilar Ávila estuvo presente para verificar que el helicóptero de la Sedena regresaba a la base aérea del Ejército en el puerto bajacaliforniano.

Es una noticia que vale la pena difundir pues significó 32 vidas resguardadas gracias a la coordinación de municipio, estado y federación.