INE: Seguir el expediente

INE (Daniel Augusto)

La preparación de las elecciones de 2027 también pasa por la administración de los recursos. En ese terreno, el INE trabaja en una iniciativa de transparencia que permitirá a ciudadanos y medios seguir el recorrido de sus contrataciones conforme avancen.

Nos cuentan que la Dirección Ejecutiva de Administración afina un mecanismo de trazabilidad para conocer qué se necesita comprar, quiénes participan, cómo se evalúan las propuestas y qué sustenta el fallo. El seguimiento continuará con las entregas, la verificación del cumplimiento y los pagos.

El propósito es que los documentos de cada procedimiento puedan consultarse como una secuencia comprensible. Una forma de acercar al escrutinio público el trabajo administrativo que sostiene las elecciones. Los detalles se conocerán en próximos días.

Presidente de la Cámara en acción

Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados se dio tiempo para sostener una reunión de inicio de semana con la Asociación Mexicana de Bancos y establecer una necesaria agenda común sobre temas financieros.

La cámara baja ha procesado propuestas que pueden cambiar el rostro de las transacciones en México, específicamente en lo que atañe a darle mayor peso a la economía digital, así que los hombres de la banca tienen mucha participación para lograr que esto sea posible en gran escala.

La agenda legislativa impone coordinación entre gobierno y el sistema financiero nacional y ya no se trata de ampliar el acceso al crédito, sino de lograr que las leyes de pagos digitales vayan dejando atrás una cultura del pago en efectivo que no es conveniente en un contexto como el nacional.

El acercamiento del legislador oaxaqueño es, por tato, acertado y oportuno.

Bloque Negro en juicio

Los destrozos en las sedes de los poderes de Jalisco de este domingo, que todos testificamos -en vivo- a través de redes, dieron por resultado 10 detenciones. Tres de ellas están relacionadas con el frenesí destructivo que una decena de encapuchados mantuvo hasta entrada la noche en el centro de Guadalajara. Uno de los detenidos llegó desde Guerrero para participar en estos actos y otro es menor de edad.

Se ha prometido que se les abrirá proceso (igual que pasó con los policías que hace 15 días abusaron de su autoridad durante la primerea marcha de protesta por la falta de agua limpia en la ciudad) y esto representará una oportunidad de llevar a tribunales al fenómeno del Bloque Negro, un activismo desbocado y violento que sólo es destructivo y que no debería tener cabida en la política nacional.

En este caso la puerta giratoria judicial no es válida.

Inir a chairoz y fifis

Higinio Martínez abrió la posibilidad de que Juan Gabriel sea condecorado post morten con la Medalla Belisario Domínguez.

“Yo cuando menos lo plantearía, que se pensara, todo este país sabe quién es Juan Gabriel, incluso Juan Gabriel fue utilizado su música en este último mundial casi como un himno para los mexicanos, no sólo para la selección nacional”, esgrimió y señaló que el de Juárez fue alguien que logró unir a fifís y chairoz.

Está retrasada la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que otorga la Cámara Alta, pero podría ser que el Divo de Juáez y su capacidad de unir a propios y extraños termine con esta situación.