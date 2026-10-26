Tiempo para recomponer

Consejera presidenta en la mira CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, durante la sesión ordinaria del instituto en la que representantes de los partidos PRI y SOMOS MX pidieron su renuncia tras darse a conocer la polémica por contratos y nexos con uno de los proveedores. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La crisis en el INE concluyó con la renuncia de la consejera presidenta quien, a pesar de las aseveraciones en el sentido contrario, ha dado un paso al costado para que el Consejo General del máximo órgano electoral del país tenga tiempo de recomponerse.

La historia del INE (y de su antecesor, el IFE) estuvo marcada siempre por episodios que parecieron poner en tela de juicio su continuidad. En todos los casos, lo construido con cuidado desde la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado, mostró tener cimientos profundos. No será esta la vez que cuestione esta realidad.

Esta semana el pleno del Instituto habrá de recomponerse y retomar el camino ya iniciado hacia las elecciones del 2027; a todos, partido mayoritario y oposiciones, les conviene que esto se dé con los mejores resultados posibles en el menor lapso de tiempo.

Puebla, una reconciliación

Este fin de semana apareció una foto que pudo saber a miel sobre hojuelas a los habitantes de la Angelópolis poblana: el gobernador Alejandro Armenta y el alcalde Pepe Chedraui se reunieron y todo apunta a una relación institucional que mejorará.

El gobernador, muy en su estilo, ha sido claro respecto a aspectos de los servicios urbanos en donde, a su juicio, la acción del gobierno local puede ser mucho más efectiva. Lo mismo en pavimentación antibaches que en recolección de basura.

De hecho, durante la reunión Armenta enfatizó que la inversión estatal en la capital poblana es histórica, al alcanzar los 1 mil 500 millones de pesos.

Ambos gobernantes se dijeron más que dispuestos a colaborar para que el proyecto 4T en Puebla se traduzca en beneficios para los habitantes.

Uruapan, mejora percepción

Las crisis principales de Uruapan en los últimos años siempre van ligadas a la seguridad pública. Movimiento Ciudadano y la alcaldesa Grecia Quiroz han difundido datos del INEGI emanados de la último Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que mide la percepción que tienen los ciudadanos sobre este tema. Y la novedad es que Uruapan disminuyó la percepción de inseguridad en 3 puntos porcentuales entre junio y septiembre de 2026.

Los niveles de percepción de inseguridad no son para festejar, pues 8 de cada 10 habitantes de esta ciudad siguen sintiéndose desprotegidos ante el delito, pero ciertamente se trata de una disminución que contrasta con lo que pasa en el resto del estado.

MC y la alcaldesa deciden así usar, para fines propagandísticos, un tema que está en el centro de las preocupaciones de la ciudadanía michoacana, pero que es un arma de doble filo si se les sale de control en el municipio.

Terror urbano con bloqueos

Ni bien se sale de los bloqueos generados por personal del IMSS cuando se entra a los mucho más terroríficos que realizarán transportistas.

Una buena parte de las organizaciones de este sector han llegado a acuerdos con la Secretaría de Gobernación, pero una parte ha quedado inconforme y lanzó este domingo su programa de protestas para arrancar la semana.

El anuncio, que sabe a amenaza, indica que serán transportistas de 25 estados los que se movilizarán hacia los accesos en la México–Querétaro y en la México–Pachuca.

La Ciudad de Monterrey y de Guadalajara vivirán sus propios calvarios.