La credibilidad del INE

Guadalupe Taddei (Galo Cañas Rodríguez)

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no cierra el escándalo que sacudió al organismo. Por el contrario, abre una etapa particularmente delicada para la democracia mexicana, pues ocurre cuando ya está en marcha el proceso electoral 2026-2027 y el país necesita un árbitro confiable, autónomo y capaz de garantizar elecciones limpias.

México tardó décadas en construir una autoridad electoral independiente. La creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, respondió a la exigencia de contar con reglas confiables, autoridades imparciales y resultados que ofrecieran certeza a ciudadanos y partidos. Fue un proceso de reformas, presiones sociales y disputas políticas que permitió avanzar hacia un sistema en el que la organización de las elecciones dejara de estar bajo el control directo del gobierno.

En esa historia destacan figuras como José Woldenberg y Lorenzo Córdova, quienes encabezaron el organismo en distintas etapas y defendieron su autonomía frente a cuestionamientos y presiones políticas. La transformación del IFE en INE, en 2014, amplió sus atribuciones y consolidó su papel como autoridad nacional electoral.

Sin embargo, la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en abril de 2023, tras un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados, se produjo en medio de una fuerte confrontación política sobre el futuro del instituto. Su gestión quedó marcada por las diferencias en torno a la autonomía electoral y por los cuestionamientos sobre su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, la controversia escaló a raíz de reportes periodísticos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo y posibles conflictos de interés relacionados con proveedores y personas cercanas a la presidenta.

Los señalamientos difundidos públicamente involucran operaciones por 514 millones de pesos relacionadas con empresas proveedoras. La Unidad de Inteligencia Financiera también ha realizado indagatorias sobre posibles movimientos irregulares.

Después de rechazar inicialmente la posibilidad de dejar el cargo, Taddei anunció el pasado domingo que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados este lunes 26. Ahora el desafío, será garantizar que su relevo no se convierta en una nueva disputa por el control político del árbitro electoral.

Conforme al procedimiento anunciado, el Consejo General deberá designar una presidencia provisional, mientras la Cámara de Diputados inicia el proceso para elegir a quien concluirá el periodo correspondiente, mediante una votación que requiere mayoría calificada.

Las elecciones de 2027 serán una prueba para el INE. En ellas se renovarán la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales, en un escenario que exige certeza sobre la imparcialidad de las autoridades, la legalidad de los procedimientos y la confiabilidad de los resultados.

Cualquier duda sobre la actuación del instituto puede alimentar la desconfianza y debilitar la aceptación de los resultados electorales. En este sentido, es indispensable esclarecer los contratos cuestionados, deslindar responsabilidades y garantizar que el procedimiento de sustitución privilegie la capacidad y la independencia por encima de los acuerdos políticos.

RIZOMA, MÚSICA ENTRE VIÑEDOS

La música electrónica también puede ser un detonador turístico. Ibiza es el ejemplo global de cómo estos festivales activan hoteles, restaurantes y servicios. En Parras de la Fuente, Coahuila, RIZOMA apuesta por esa fórmula con un viñedo como escenario.

Este sábado 31 de octubre, Casa Náufrago reunirá a Stavroz, Viken Arman, Tom & Collins y Sinego, entre otros artistas, en una experiencia que mezcla música, vino, gastronomía y naturaleza. Con una asistencia estimada de mil personas, el encuentro busca generar derrama económica para la comunidad y fortalecer el atractivo turístico de la región.

Para Casa Náufrago, que produjo 115 toneladas de uva en 2025 y suma más de 40 medallas por sus vinos, el festival busca convertir el viñedo en un destino de experiencias y ampliar el alcance del enoturismo en Coahuila.

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