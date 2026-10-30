Cuauhtémoc, todos de acuerdo

Cuauhtémoc Cárdenas CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. En la imagen; Cuauhtémoc Cárdenas en un mitin en el Zócalo Capitalino en 1987. FOTO: ARCHIVO /CUARTOSCURO.COM (Fotografía Archivo Cuartoscuro)

Cuauhtémoc Cárdenas está recibiendo el reconocimiento que merece. Finalmente, sin su disidencia al interior del Partido Revolucionario Institucional, la transición democrática de 1988 a la fecha resultaría inexplicable.

Tuvo también el valor de no sacar a las calles al México Bronco que, en el año señalado, estaba latente.

Se retrajo cuando el movimiento opositor que él creó, fue llevado por otros senderos y con otros personajes que aún hoy dominan la escena política del país.

El increíble consenso sobre lo benéfico de su labor indica que no se equivocó al apostar por un México capaz de cambiarse a sí mismo.

Medida extrema de aguacateros

Aguacateros michoacanos han tomado en sus manos parte del control sanitario de este fruto. Acosados por las exigencias de los supervisores enviados desde EU, los productores realizan controles a los camiones que traslada la mercancía a las empacadoras.

Parecería una medida exagerada, pero no es así.

Resulta que sus acciones se tradujeron en la detección y retención de 52 toneladas de aguacate procedente muy probablemente de Jalisco, Colima y Nayarit. Lo peor no fue que tratara de llegar a la empacadora en Michoacán para beneficiarse de la fama del producto local, sino que traía gusano barrenador.

El cargamento fue destruido y enterrado.

La alcaldesa de León pasa la pelota a la gobernadora

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León que recientemente abandonó el PAN y que se vio apoyada por Movimiento Ciudadano casi de inmediato, tenía un dilema en la zona del aeropuerto local (uno de los que más tenderá a crecer por la instalación de industria de alta tecnología en la región). Una serie de poblados se negaban a perder terrenos para que la conectividad de la terminal aérea se completara como es debido.

Hubo quien pensó que allí estaría el primer gran tropiezo de la alcaldesa que amenaza -en el mediano plazo- la supremacía blanquiazul en Guanajuato, pues se había puesto una fecha tan cercana como el 30 de octubre para completar la negociación y posibilitar las obras viales.

Con dos días de sobra, la negociación con los pobladores dio resultado y la alcaldesa constató la liberación de los predios. Le toca al gobierno estatal cumplir con financiamiento y obras.

En la UNAM, una cátedra discreta de negociación

En la UNAM se alcanzó un acuerdo sobre el aumento salarial a sus trabajadores: 4% directo al salario y 2% en prestaciones. Es un asunto digno de destacarse, porque, con visión y discreción, el rector Leonardo Lomelí impulsó una negociación con el STUNAM que llegará a buen puerto (y evitará replicar la situación que se vio en el IMSS).

Hay que decir que encontró en Carlos Hugo Morales, líder de los trabajadores universitarios, la disposición de anteponer siempre a la Universidad Nacional. Además, destaca que, en la consulta con las bases, la gran mayoría de los sindicalistas, mucho más de la mitad de ellos se pronunció a favor de lo acordado.

En el panorama actual, de tanta crispación, la negociación universitaria merece un reconocimiento.