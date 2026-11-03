Aquello en lo que Trump convenció a los demócratas

Donald Trump (ANNABELLE GORDON / POOL/EFE)

La frontera de México con Estados Unidos no regresará nunca a la porosidad de antaño. Eso no está en juego en la elección de este martes en la que el Grupo Trump se juega buena parte de su futuro.

Otros temas, por fortuna si pueden verse beneficiados si los demócratas logran controlar ambas cámaras, pues el control de armas, por ejemplo, tendría una visión muy cercana a la mexicana; además, el TMEC tendería regresar al orden trilateral.

Pero el tema de la frontera no tendrá variación. Los demócratas fueron convencidos por Trump (aunque no lo reconozcan abiertamente) de que la seguridad fronteriza fue prácticamente inexistente durante demasiados años.

Así, con medidas férreas que reducen en más de 80 por ciento cruces ilegales que ya eran tradicionales, es como los demócratas quieren la frontera con nuestro país.

Coyoacán, Miguel Hidalgo y la oposición CDMX

Arranca noviembre y no pasará de este mes que la oposición en la Ciudad de México deba ponerse seria respecto al 2027. Srerá más que pronto cuando se conozcan las designaciones del PAN para saber quiénes defenderán el proyecto denominado, ya desde ahora, “Patria, Familia y Libertad” en Miguel Hidalgo y en Coyoacán.

Ambas demarcaciones se han convertido en bastiones de votos para el blanquiazul (y la oposición); por ello, se avizora que no las pondrán en riesgo con candidatas o candidatos que pueden quedarse cortos.

Sus titulares, Mauricio Tabe y Giovani Gutiérrez, tiene proyectos que pueden garantizar el triunfo, mientras que en Morena los competidores internos parecen no sumar a todos los sectores de la 4T.

En Coyoacán, en específico, se registraron ya la ex priísta Hanna de Lamadrid, Gerardo Villanueva y hasta Carlos Castillo Pérez. De momento, son una verdadera incógnita en lo que respecta a rendimiento electoral.

Cuauhtémoc: la unidad no basta para ganar

Si las opciones partidistas que se perfilan en este momento para la elección 2027 en la Alcaldía Cuauhtémoc lucen empatadas en este momento (Ale Rojo para la reelección contra la opción que decida Morena), la pregunta clave es quién puede arrebatarle votos a la otra.

En ese escenario, el nombre de la candidata puede inclinar la elección. En Morena empieza a estar cada vez más claro que Citlalli Hernández podría conseguir la unidad que tanta falta le hacía a Morena en Cuauhtémoc: grupos, organizaciones y liderazgos históricos caminando juntos; pero una cosa es poner de acuerdo al movimiento y otra conseguir los votos que le faltan.

Alessandra tendría que ganar terreno entre los sectores populares. Citlalli, entre las clases media, media alta y alta, así como entre el empresariado. Y ahí está lo incómodo para Morena: bajo esta lectura, Alessandra tendría más posibilidades de cruzar esa frontera.

Las cuitas del Poli

El Poli ha vivido un año extraordinariamente difícil a su interior. Marchas y paros son conocidos por la opinión pública, pero no así los golpeteos internos que continuaron después de los encontronazos entre corrientes de poder internas que derivaron en la renuncia de funcionarios del staff del director general.

La solución salomónica que se propone ahora para enfrentar el cambio de director podría dar resultado y parece estar de moda (se usó en el conflicto salarial del IMSS): realizar consultas y dejar que la comunidad pueda expresar abiertamente su parecer en un proceso de designación que, por ley, es en realidad muy cerrado.

Es una buena fórmula para evitar que el cierre de año sea caótico en esta gran institución.