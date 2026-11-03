El país que Cuauhtémoc Cárdenas ayudó a abrir

Cuauhtémoc Cárdenas Murió a los 92 años de edad (Gobierno de la Ciudad de México)

La historia de Cuauhtémoc Cárdenas obliga a pensar cuánto puede transformar un país alguien que nunca llegó a presidirlo. Su muerte, el 28 de octubre, invita a reconocer esa forma de trascendencia: la de quien abre una puerta que terminarán cruzando también sus adversarios. Hay una escena poco recordada que ilumina aquel esfuerzo. En Sobre mis pasos, contó que, durante la campaña de 1988, una mujer lo esperaba algunas noches afuera de su casa, procurando evitar la luz de la calle. Le entregaba encuestas que, según decía, enviaba su esposo, empleado de la Presidencia. Los documentos colocaban a Cárdenas por delante del candidato oficial. Al recordarlo, Cárdenas dijo que nunca llegó a conocer la identidad de aquella mujer ni la de su esposo. El episodio, conocido por su propio testimonio, retrata una anomalía: aquella información sobre una oposición competitiva circulaba casi clandestinamente.

Cárdenas conocía desde dentro el sistema que desafió. Pasó sus primeros años en Los Pinos, la sede del poder político de México, siempre bajo la sombra de su padre: un gigante. Cuauhtémoc gobernó Michoacán entre 1980 y 1986 bajo las siglas del PRI. Su ruptura con ese partido, en 1987, junto con otros integrantes de la Corriente Democrática, cuestionó la subordinación del partido a la voluntad presidencial. Exigir competencia interna tocaba el mecanismo mediante el cual se transmitía el poder. También obligaba a revisar una lealtad: defender los ideales sociales de la Revolución podía conducir a enfrentarse con quienes administraban su herencia.

Tras la elección de 1988, marcada por denuncias de fraude, contribuyó a convertir la inconformidad en organización política. La fundación del PRD en 1989 ofreció una casa compartida a tradiciones distintas de la izquierda. En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por el voto popular. La capital aprendía a escoger a quien antes le designaban desde la Presidencia, mediante una figura cuyo nombre resultaba chocante desde el punto de vista democrático: «regente», es decir, quien ejerce temporalmente las funciones de un rey. Aquella conquista ayudó a ensanchar el camino hacia la alternancia federal de 2000. Ahí reside una aportación que merece pensarse: construir democracia también significa crear condiciones para que ganen quienes piensan diferente. Sería injusto atribuirle individualmente una transformación hecha por movimientos sociales, partidos, periodistas y ciudadanos. Su importancia consistió en articular muchas de esas energías y darles una posibilidad electoral.

Para la izquierda, además, Cárdenas planteó una exigencia que sigue abierta: vincular la libertad política con la justicia social. En un homenaje universitario de 2022 sostuvo que la igualdad era esencial para la democracia y que los derechos constitucionales debían hacerse efectivos en educación, salud y vivienda. Desde esa perspectiva, cambiar al partido gobernante era apenas una parte de la tarea. Una persona puede votar libremente y seguir viviendo bajo la dependencia que producen la pobreza, la inseguridad o la falta de oportunidades. Esa distancia entre ciudadanía formal y vida cotidiana atraviesa su pensamiento. Su trayectoria permite mirar también las insuficiencias de la transición.

Cuauhtémoc Cárdenas no llegó a la Presidencia de la República, pero contribuyó decisivamente a abrir el camino para que otros llegaran por la vía democrática. Su lugar en la historia no depende de las elecciones que ganó o perdió, sino de lo que ayudó a cambiar. Porque hay políticos que conquistan el poder y otros que transforman las reglas para conquistarlo. Cárdenas pertenece a estos últimos.