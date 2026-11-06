La desconfianza hacia Lenia Batres

Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Daniel Augusto)

Ya no se trata de un caso aislado en la SCJN, sino de reiteradas intentonas en las que la autoregistrada Ministra del Pueblo, Lenia Batres, actúa en confabulación con su hermano Martí, el titular del ISSSTE. Una forma, finalmente, de nepotismo en la que prima más el interés de su familia, el clan, el apellido, que la legalidad.

Esta vez la discusión llegada al pleno versó sobre cuándo podía un derechohabiente del ISSSTE reclamar negligencia médica en casos en los que el paciente hubiera fallecido. En su proyecto, Lenia pretendía imponer un plazo de dos años a partir de la emisión de un acta de defunción, eso en perfectísima consonancia con lo deseado por su hermano Martí. Tan es así, que Lenia tuvo un resbalón y abiertamente habló de dar “certeza a las instituciones de salud” (mientras otros ministros hablaban de los derechos de la persona).

Batres quiso imponerse, nuevamente, en formas francamente atípicas, incluyendo el cambio del sentido de un voto ya emitido.

Lenia perdió la votación y la Corte decidió que los deudos tendrán dos años para demandar la reparación del daño contabilizados desde que éstos se enteran de la negligencia médica (y no de la simple emisión de un acta de defunción). Ya con esto encima, la Ministra del Pueblo intentó cambiar contenidos de la votación.

Nepotismo con toga

A estas alturas ya nadie serio supone que Lenia Batres tenía suficiente conocimiento para ser ministra cuando la reforma judicial le abrió el camino a lograrlo. Y los votos de su clan (también es claro que de allí provinieron), ahora se pagan con este tipo de espectáculos que no dejan nada bueno para la Corte.

El punto es que Batres sólo acomete así los temas de su hermano Martí, es decir, no se “aferra, se aferra” para otras causas o cuando las discusiones generan controversia lejos de donde está el apellido. En este caso reseñado, Batres gesticuló, manoteó y hasta hizo trompetillas a sus pares como pocas veces. Todo por el ISSSTE de su hermano, nunca por el IMSS o el sistema de Salud del Bienestar.

El nepotismo tiene varias formas y muchas veces encierra también la subordinación de cualquier orden institucional a la conveniencia de la familia por encima de la ley.

Problemas en la Utopía

Un problema inesperado ha dañado una de las Utopías del gobierno de la Ciudad. Resulta que una descarga de agua sucia desde las instalaciones del Reclusorio Oriente afectó a las áreas destinadas a los menores de cinco años, incluyendo área de juegos y arenero.

Por supuesto, los desperfectos en un centro penitenciario deben manejarse con cuidado pues se trata de instalaciones que no pueden recibir trabajadores de obra, excavaciones y paso de vehículos como si fuera cualquier oficina.

Esta realidad ha dejado sin funcionamiento, durante ya varios meses, a instalaciones a las que se les apostó mucho para expandir condiciones de bienestar en la zona.

Habrá que ver si la Utopía logra al fin vencer la realidad del Reclusorio.

¿Volveremos a ver la Marea Rosa en defensa del INE?

El partido Somos que aglutina a varios de los convocantes de ese movimiento que llenó varias veces el Zócalo Capitalino en vísperas de las elecciones del 2024 convocó a “una amplia movilización ciudadana” ahora en defensa y por la reconstrucción del INE como un árbitro ciudadano y confiable.

Veremos que tanto músculo mantiene ese movimiento rosa.