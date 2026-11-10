Banxico, una jugada arriesgada

Sorpresa de Banxico (Cuartoscuro)

La decisión del Banco de México, que preside Victoria Rodríguez, con relación a reducir la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, para dejarla en 6.25%, abrió un debate en el sector financiero. Analistas del sector consideran que la decisión no fue adecuada debido a que la inflación todavía muestra señales que requieren cautela.

La decisión fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos. Galia Borja y Jonathan Heath consideraron que lo más conveniente era mantener la tasa en 6.50%, ante un panorama inflacionario que todavía genera preocupación. Su postura coincide con la de diversos analistas que consideran que el Banco Central se apresuró al reducir los intereses.

Y es que, aunque la inflación ha bajado respecto a los niveles que alcanzó en años anteriores, todavía no está completamente controlada. Los precios siguen subiendo y la inflación subyacente, que refleja mejor el comportamiento de los productos y servicios que consumimos habitualmente, registró un repunte en la primera quincena de octubre.

La baja en la tase de interés tiene varias implicaciones. En principio, una tasa más baja puede ser buena para quienes necesitan dinero prestado. Las empresas pueden encontrar créditos un poco más baratos para invertir, comprar maquinaria, ampliar sus instalaciones o mantener sus operaciones. Para las familias también puede representar mejores condiciones al solicitar algunos préstamos, aunque el beneficio no necesariamente se refleja de inmediato.

El otro lado de la moneda está en los ahorradores. Quienes tienen su dinero en CETES, depósitos bancarios o instrumentos de renta fija recibirán menores intereses conforme las instituciones financieras ajusten sus rendimientos. En otras palabras, pedir prestado podría resultar un poco más barato, pero guardar el dinero en instrumentos seguros también dejará menos ganancias.

Sin embargo, el problema principal está en que cuando el dinero se vuelve más barato, las personas y las empresas tienen mayores incentivos para gastar, comprar e invertir. Eso puede ayudar a mover la economía, pero también puede generar un efecto contrario si el consumo crece más rápido que la capacidad de las empresas para producir. Cuando hay más demanda y no suficientes productos o servicios, los precios pueden volver a subir.

Otro riesgo importante está en el comportamiento del peso frente al dólar. México ha sido atractivo para los inversionistas internacionales, entre otras razones, porque ofrece intereses relativamente altos. Si esos rendimientos bajan demasiado frente a los que ofrecen otros países, algunos inversionistas podrían decidir llevar su dinero a mercados donde obtengan mejores ganancias.

Esto podría traducirse en una pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar, por lo que importar productos, maquinaria, combustibles e insumos industriales resultaría más caro. Ese encarecimiento se trasladaría a los consumidores y provocaría nuevas presiones sobre los precios.

Por eso preocupa que Banxico haya decidido reducir las tasas cuando todavía existen dudas sobre el comportamiento de la inflación. El banco central tiene la responsabilidad de cuidar el valor del dinero y evitar que los precios se disparen. Su credibilidad depende de que los mercados y los ciudadanos confíen en que sus decisiones buscan preservar la estabilidad económica.

El reto para Banxico será demostrar que puede reducir el costo del dinero sin perder el control de la inflación, sin generar presiones innecesarias sobre el peso y sin restarle atractivo a México frente a los inversionistas internacionales. Porque el dinero más barato no necesariamente significa una economía más fuerte. Para conseguirlo se necesita inversión, crecimiento, confianza y estabilidad.

@fer_martinezg

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