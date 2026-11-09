Una sesión de enseñanza muy divertida

Columna de Gerardo Gamba Foto: Cortesía

Mi buen amigo Eduardo Carrillo y yo somos médicos internistas con interés en la educación médica y, desde hace muchos años, hemos encontrado que la serie de artículos sobre «Resolución de problemas clínicos» (Clinical Problem-Solving) que publica la revista New England Journal of Medicine resulta útil para enseñar a los estudiantes de medicina a abordar problemas clínicos complejos. Este tipo de artículos se publica una vez al mes. Con un título usualmente curioso o intrigante, presenta un caso clínico. El artículo se compone de párrafos en negrita o en letra normal. En un párrafo inicial, se presenta en negrita el inicio del caso. Este párrafo es seguido por otro, en letra normal, en el que un experto comenta la información del párrafo anterior. El tercer párrafo vuelve a estar en negrita, con más información del caso, seguido de un cuarto párrafo en letra normal en el que el experto comenta lo pertinente. Y así, en el resto del artículo los párrafos alternan entre información adicional del caso y comentarios del experto. Al final, una vez establecido el diagnóstico, el experto presenta una disertación sobre la enfermedad.

Una o dos veces al mes invitamos a estudiantes de medicina a una sesión que se celebra los viernes por la tarde para analizar el artículo publicado ese mes o en alguno anterior. Un estudiante proyecta el artículo en la pantalla y lo lee en voz alta en un entorno relajado y cómodo, que fomenta el debate abierto entre los asistentes, independientemente de su nivel de experiencia. Somos entre 30 y 40 asistentes: el 80 % son estudiantes de medicina y el resto, residentes de medicina interna o médicos internistas. Dado que al Instituto acuden estudiantes de diversas universidades, sus interacciones resultan especialmente interesantes.

El ejercicio comienza con la lectura del primer párrafo (impreso en negrita), sin que los asistentes hayan leído previamente el artículo, conozcan su título ni hayan visto el párrafo siguiente. Los estudiantes identifican síndromes y proponen diagnósticos. Bajo la guía del coordinador de la sesión (Eduardo), definen qué información clínica adicional requieren y qué exámenes de laboratorio y/o procedimientos diagnósticos sugieren para confirmar o descartar sus hipótesis. Una vez agotadas las propuestas relacionadas con el primer párrafo, se lee la opinión del experto y la sesión avanza hacia el siguiente párrafo o sección en negrita, que aporta nueva información.

A medida que avanza el artículo, los estudiantes ajustan sus propuestas en función de los nuevos datos, incluidos los hallazgos de la exploración física, los resultados de pruebas de laboratorio o de procedimientos diagnósticos y, cuando es necesario, las opciones terapéuticas. Tras completar las propuestas, leemos la opinión del experto y repetimos el proceso en cada sección hasta llegar al diagnóstico. Finalmente, se lee con detenimiento el comentario conclusivo del experto, que ilustra el estado actual del conocimiento sobre la afección en cuestión.

El ejercicio no termina ahí. Contamos con un grupo de chat en el que, durante los días siguientes, los participantes comparten artículos clave y comentarios relacionados con el tema tratado en la sesión anterior. Es una actividad muy divertida. Llevamos muchos años realizándola y hemos analizado más de 75 artículos. A los estudiantes les gusta mucho la sesión porque se sienten libres de opinar sobre el caso sin la presión de ser criticados si no hacen el diagnóstico correcto. Son casos muy difíciles que, por esa razón, se publican en la revista. Este editorial tiene como objetivo invitar a internistas de otros hospitales a replicar esta iniciativa con sus respectivos residentes. No se van a arrepentir; es muy gratificante.

Dr. Gerardo Gamba

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM