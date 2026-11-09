Río Bravo y revuelto

Miguel Ángel Almaraz Maldonado

Las autoridades federales y de cuatro estados se anotaron un 10 al afrontar el secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas. Lo fue porque la coordinación interinstitucional fue efectiva para que Miguel Ángel Almaraz estuviera libre en cuestión de horas y dio espacio a que cada entidad federativa respetara su propia legislación (de allí que el estado de Coahuila se reservara la retención del alcalde hasta acabar de clarificar los hechos que le competen).

El alcalde es un personaje que ha estado ligado a controversias en el pasado y no sólo de dicho, sino que fue presentado por autoridades federales en 2009 (entonces era integrante del PRD, después emigraría al PAN) en lo que puede considerarse las primeras investigaciones contra el robo de combustible y venta de huachicol en el país.

El secuestro del alcalde de una ciudad clave para recuperar la paz en el país, la fronteriza Río Bravo, a un costado de Reynosa, así como el que el plagio terminara involucrando territorio de San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila, son elementos suficientes para que este caso no sea considerado resuelto, sino que una investigación puntual determine qué fue exactamente lo que pasó.

Morón, un último suspiro

Se dice en Michoacán que el senador Morón en realidad está bordando en el aire al iniciar una cruzada por “una nueva encuesta de la 4T para Michoacán”. En la entidad, del lado del oficialismo, las acciones se encaminan cada vez más hacia un bloque sólido, capaz de competir con Grecia Quiroz por si la alcaldesa de Uruapan crece electoralmente en estos meses.

Además, el coordinador de la 4T en la entidad, el ganador de la encuesta que ahora Morón trata de impugnar, está pugnando por que se haga notar los beneficios que el estado de Michoacán ha recibido de la Cuarta Transformación en infraestructura, educación y salud, todo esto a la par de que se combate a los grupos criminales que han asolado al estado.

Así, el discurso de un “empecemos de nuevo” con el proceso de elección de una cabeza de la 4T en la entidad es anticlimático y parece completamente descartado.

Pocas posibilidades a la intentona de Morón, quien ha tratado de construir un andamiaje para esta empresa al interior del PT. Veremos esta semana los resultados.

Janecarlo, cierra su semana

Pocas dudas quedan de que la GAM, en una forma tan significativa como Iztapalapa, es el bastión en el que el oficialismo capitalino se apoyará en cualquier empresa electoral. Por si quedaran dudas el mensaje del alcalde Janecarlo Lozano, con motivo de su segundo informe de Gobierno, reunió una cantidad calculada por los organizadores en 100 mil asistentes.

Calzada de Guadalupe, en efecto, se volvió un mar de gente y con ello, se envió una señal política hacia el interior de Morena: el movimiento mantiene en esta demarcación uno de sus principales bastiones de organización popular.

¿Invitados relevantes?: Clara Brugada Molina, Citlalli Hernández, Paulo Emilio García, Guillermo Rendón, Emiliano Álvarez, Mónica Fernández y José Benavides, Jesús Sesma, Diana Barragán, Alberto Martínez Urincho y Yuriri Ayala, entre muchos otros.

La presencia de estos liderazgos evidencia lo que ya todos dicen: el alcalde de la GAM será una figura vital para Morena durante los próximos tres años.

Estaciones del tren Saltillo–Nuevo Laredo

Una buena reacción a algo comentado no hace mucho en este espacio: ante los cambios en las licitaciones de los trenes de pasajeros que unirán el centro y la frontera norte, las empresas que tiene a su cargo una parte sustancial del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, un corredor de 396.3 kilómetros que conectará Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, señalaron que el proyecto sigue su curso y que se diseñarán y construirán seis estaciones: General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo.

Las estaciones estarán integradas a su respectivo entorno urbano, pensando en la vinculación con otros medios de movilidad, especialmente en un corredor que atraviesa regiones con una importante actividad industrial y comercial.

Es una excelente noticia para el sistema ferroviario nacional.