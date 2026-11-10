La senadora, las proteínas y la hibris republicana

Cindy Hyde-Smith

Tal vez la contienda más representativa en las elecciones intermedias de Estados Unidos, que sellaron una gran victoria de los demócratas sobre los republicanos, sea la que puso adelante a Scott Colom, un fiscal de distrito, sobre la senadora Cindy Hyde-Smith, en la búsqueda por un escaño en Mississippi.

Antes del martes, había varios estados en los que se disputaba el control de la Cámara de Senadores. En todos ellos ganaron los demócratas. Pero Mississippi ni siquiera estaba entre ellos. Es un estado del profundo sur conservador en el que Donald Trump derrotó a Kamala Harris, hace dos años, por más de 22 puntos porcentuales, y se daba por descontada la victoria republicana. El giro nos da una idea del tsunami político ocurrido.

Parte del giro se explica por una entrevista televisiva en la que, al ser cuestionada sobre qué estaban haciendo los republicanos para controlar el costo de la vida y el encarecimiento de la carne, Hyde-Smith respondió: “Tienen muchas proteínas para elegir”. El chiste es que esta imitadora de María Antonieta es, ella misma, ganadera de reses, y fue la Comisionada de Agricultura de Mississippi antes de llegar al Senado.

De ahí surgió la campaña demócrata local. Un tipo está cocinando una parrillada y dice: “¿Elegir otra proteína? Prefiero elegir a otro senador”, lo mismo dicen una señora con un plato enfrente y otra que está en el supermercado.

Según las encuestas, la principal preocupación de los estadunidenses ante estas elecciones era la economía; en particular, los precios de los alimentos, las rentas y la gasolina. No eran la guerra, la migración o la sistemática destrucción de las instituciones republicanas de parte de la administración de Trump. Tampoco lo eran la evidente colusión del gobierno con empresarios ultra ricos, que hacen que el sistema trabaje casi exclusivamente para ellos, o que Trump se haya echado en los brazos de un personaje todavía más siniestro que él: Benjamin Netanyahu. Todos los factores pesaron, pero lo dominante fue el día a día del ciudadano común.

Si la tasa de crecimiento del PIB es de un sólido 3.4%, la inflación está en el 3.7% anual y el desempleo abierto es de sólo 4.1%, entonces ¿qué pasó? Primero, que la gente no vota con el PIB, sino con el bolsillo. Segundo, que la inflación golpeó más duro en sectores clave: gasolina, electricidad, atención médica, alimentos como verduras y carne de res, y las rentas (que absorben más de un tercio del presupuesto promedio de los hogares). Tercero, que hay un fuerte aumento en el subempleo y que los salarios reales son inferiores a los de hace un año (por cierto, en Mississippi son los más bajos del país).

Esto se traduce en una crisis de identidad, tomando en cuenta que la ideología dominante en Estados Unidos lo pinta como un país en el que la mayoría se percibe como de clases medias. Con el encarecimiento de la gasolina, la vivienda y los alimentos, metas tradicionales de la clase media estadounidense —como comprar una casa propia o costear la universidad de los hijos— se sienten hoy inalcanzables, alterando esa autopercepción tradicional.

Aquí volvemos a la todavía senadora Hyde-Smith y su propuesta de cambio de proteínas. Es un muy buen ejemplo de la desconexión entre la clase política y la población común. Y es también un buen ejemplo de hibris: el mareo que produce el poder, cuyas características principales son el orgullo exagerado y la soberbia, que llevan a una desmesura en las acciones… o de las declaraciones. En este estado históricamente republicano puedo decir lo que quiera, al cabo que la gente seguirá votando por mí.

En esa pérdida de piso podemos también ubicar a Andy Harris, candidato derrotado en Maryland, quien intentó justificar el elevado precio del diésel echándole la culpa por completo a las regulaciones ambientales de las administraciones demócratas pasadas, causando entre risa y pena.

En Texas, Ken Paxton, un político abrumado por escándalos, fue derrotado por el demócrata James Talarico. Un rival republicano de Paxton, John Corbyn, resumió el por qué. Dijo que los republicanos cometieron un error suicida al pedirle a los votantes tradicionales y moderados que se tragaran una lista casi cómica de escándalos personales y actitudes deshonestas en nombre de la lealtad ideológica.

Corbyn tiene razón. Pero hay que agregar que esos votantes “tradicionales y moderados” no se tragaron la lista “casi cómica” de escándalos, estupideces y corrupción, porque hubo en la boleta un partido que sí apeló a sus intereses, y no se atuvo a sus propias convenciones ideológicas. Los demócratas avanzaron mucho, sí, pero lo hicieron más cuando apelaron a las necesidades de la gente y tendieron una mano hacia el centro político que, por lo visto, hasta en Estados Unidos existe.

Aquí en México el gobierno se pinta solo en eso de la hibris. Es común la soberbia en acciones y, más aún, en declaraciones; el recurso de acusar de todo a los personeros del pasado ha llegado a lo ridículo. Hay muchos ahí que piensan que los ciudadanos se tragarán una lista de escándalos tan larga como el directorio telefónico, en la convicción de que la lealtad de los electores es inacabable. Otros piensan que, para evitar la suerte de los republicanos en estas elecciones intermedias, lo mejor es acabar, directa o indirectamente, con el árbitro electoral.

Twitter: @franciscobaezr