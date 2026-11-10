Rosa Icela, con semana fuerte

Rosa Icela Madres buscadoras en Segob

El viaje de la Presidenta de México a la reunión de la APEC, en China, dejará en manos de Rosa Icela Rodríguez la conferencia mañanera; la agenda local, por tanto, recaerá nuevamente en ella.

Se tratará de una semana en la que la Secretaría de Gobernación podrá mostrar el liderazgo que comenzó a hacerse patente cuando se le asignó la pacificación de la Montaña de Guerrero hace un par de meses, luego de que ocurrieran ataques violentos en diferentes poblaciones.

La semana de Rosa Icela, de hecho, ha comenzado con temas especialmente críticos. Las reuniones directas con madres buscadoras para dar seguimiento a acuerdos siempre serán de manejo delicado y más ahora que se ha comprometido en la mesa federal a la mejora de la atención y la coordinación con autoridades de los otros dos órdenes de gobierno.

No se trata solo de trabajo de oficina, pues implica también presencia en los estados, como ocurrió en Sonora, donde por más de 8 horas continuas se escuchó a los colectivos de búsqueda y las familias, más de 250 personas.

La foto de la ministra

Las puyas contra la ministra Lenia Batres están por romper récord de permanencia en redes a raíz de que presumió su título de doctora en derecho constitucional entregado por la hoy afamada Universidad Tepantlato.

La ministra pudo haber cometido autogol desde el principio, al lanzar aquel video en el que alegremente reseñaba: “Estoy bien contenta, fíjense que acabo de recibir, acabo de recoger mi título de doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Se los presumo”.

Pero la prolongación de la sorna en su contra ha sido por involucrar a otros juristas al señalar que ellos también pasaron por esas aulas.

El señalamiento original se refería sólo a lo informal de la foto del título, así que las respuestas han resultado de más y sólo han multiplicado los memes.

Y para que no la olviden, este lunes la Magistrada del Pueblo tuvo nuevos encontronazos verbales con sus pares a quienes, como no queriendo, les recordó que vendrá un cambio en la Presidencia de la Corte.

La manifestación en el IMSS

El personal inconforme del IMSS salió nuevamente a las calles a manifestarse, pero parece ser que ya muy mermados en cuanto a capacidad de convocatoria.

Muchas veces se dice de estos movimientos sociales que es fácil iniciarlos, pero saber cuándo deben terminar es bastante más complicado. Y eso vale para todos, incluyendo a los líderes del personal que se manifestó masivamente no hace mucho.

Es probable que estos liderazgos, que condujeron bien la inconformidad cuando al IMSS se le había ragateado lo que el ISSSTE sí había obtenido, pero que ahora no supieron medir el impacto desmovilizador del nuevo aumento al salario en el Instituto.

Los que no aparecen en la foto

Se dice que en tiempo de campaña quien se mueve no aparece en la foto. Pues esa hipótesis parece haberse comprobado fehacientemente en la Ciudad de México. Resulta que en las fotos de los eventos de Clara Brugada se van apreciando poco a poco cambios en la composición final de estas tomas.

El equipo fuerte de la Jefa de Gobierno incluyó en su momento, entre otros, a César Cravioto, Tomás Pliego, Alejandro Encinas, Ana Francis Mor, Raúl Basulto y Alejandra Frausto, que ayudaron a construir el proyecto político.

Encinas se fue a la representación de México ante la OEA; otros regresaron a la academia y algunos tuvieron movimientos laterales dentro del gabinete capitalino. También, por supuesto, están los que se quedan sólidamente en su posición actual.

Se especula ahora si el arranque del tercer año traerá más cambios y no sólo porque en una eventual renovación algunos de quienes caminaron cerca de Brugada tendrán que acostumbrarse a verla desde lejos, sino porque justamente otros dejarán de verse en la foto porque se están moviendo -y mucho- pensando en nuevas posiciones electorales.