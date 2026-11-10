Primero, el diálogo: un año de justicia laboral en el TDJ

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la Escuela Judicial Electoral (EJE) El programa busca preparar perfiles capaces de enfrentar retos como la inteligencia artificial, la desinformación y el impacto de las plataformas digitales en los procesos democráticos.

Quienes sostienen todos los días el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación necesitan de una instancia que atienda sus conflictos laborales con imparcialidad, rapidez y respeto. Esa es la tarea de la Comisión de Conflictos Laborales del Tribunal de Disciplina Judicial, que presido junto con el Magistrado Rufino H. León Tovar y la Magistrada Indira Isabel García Pérez.

La Comisión se instaló el 28 de octubre de 2025. Desde entonces y hasta el 31 de julio de 2026 registró 185 asuntos: 164 conflictos laborales ordinarios, 18 especiales y tres procedimientos de designación de beneficiarios. En 33 sesiones se concluyeron 44 asuntos, y 141 siguen su trámite con las garantías que la ley prevé.

El método importa tanto como la cifra. La mayoría de estos procedimientos se desarrolla de forma oral y busca, antes que nada, la conciliación entre las partes. Primero, el diálogo. Cuando el acuerdo es posible, se presenta a la Comisión para su autorización; cuando no lo es, el procedimiento sigue su curso hasta una resolución que puede impugnarse ante el Pleno del Tribunal mediante el recurso de revisión.

Se utiliza la tecnología para acercar la justicia laboral a quienes la necesitan: audiencias por videoconferencia, expediente electrónico y juicio en línea, que permite tramitar asuntos por internet. Este año, además, los conflictos laborales y los procedimientos de designación de beneficiarios se incorporaron al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

Al iniciar funciones se recibieron 85 expedientes de la etapa del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Para resolverlos conforme a las normas vigentes cuando se presentó cada demanda, se mantuvo de manera temporal una integración tripartita, con representación patronal, del Tribunal y sindical. En el año, esa Comisión Tripartita Temporal resolvió 102 asuntos, esto significa que se atendió lo nuevo sin dejar atrás lo pendiente.

Resolver no basta: lo resuelto debe cumplirse. Al cierre de julio, 44 expedientes se encontraban en ejecución y cumplimiento. Es la etapa en que una resolución deja el papel y llega a la vida de las personas.

Detrás de cada uno de estos números hay personas trabajadoras, familias y servidoras y servidores públicos de la Unidad de Instrucción de Conflictos Laborales que conducen audiencias, tramitan pruebas y preparan cada expediente. A ellas y a ellos, mi reconocimiento.

Porque la justicia se fortalece para ti.

* Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial