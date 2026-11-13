Crisis en Nvidia Pie de foto: El futuro de Nvidia enfrenta una etapa de incertidumbre tras las acusaciones de presunto espionaje tecnológico vinculadas con China y las dudas sobre la continuidad de su director ejecutivo, Jensen Huang, en medio de la disputa global por el liderazgo en inteligencia artificial. (EFE)

Primero te ofrezco una disculpa por usurpar el título de Twain sobre las cartas desde la tierra, obra cuyo contenido --como sabes--, ha sido considerado blasfemo y excesivo, pero en una de las misivas, de Satanás, para más precisión, he hallado algo cuya idea encaja perfectamente con la actualidad mexicana, esa de la cual te apartaste hace tantos años para irte a vivir a ese remoto monasterio en medio de quien sabe dónde porque ni yo mismo conozco tu ubicación; sólo nos comunicamos por medio de una red oscura, como le dicen al subsuelo del metaverso cibernético, pero en fin, el caso es pensar un poco en las letras de Satán:

“…Este es un lugar extraño y extraordinario e interesante (dice el maligno). No hay nada parecido en casa. La gente está completamente loca, los otros animales están todos locos, la tierra está loca, la propia Naturaleza está loca…”

Y sí, ahora vivimos en un mundo desquiciado cuyo insano aliento nos vienes como un viento frío desde las cimas montañosas del poder, porque si Satanás se escandalizaba con todo y su profunda malevolencia y proclividad al caos de los hechos terrestres, no hizo por escrito referencia a esta tierra nuestra de la irrealidad absoluta; absurdo y cinismo; hipocresía y estupidez, condiciones si bien no exclusivas, si notables aquí por sus políticos, quienes han llegado a niveles francamente patológicos o “gansológicos”, como decía en su terquedad el patriarca de quienes ahora ejercen el poder a su imagen y semejanza: me canso ganso.

Pero vayamos por partes, según dijo quien quería armar un rompecabezas

Quizá recuerdes cómo poco antes de tu partida se había iniciado en México una etapa promisoria de modernidad democrática. La incipiente primavera democrática, le decían algunos cursilones, pero en el fondo tenían razón. Había buen viento.

Las nuevas circunstancias internacionales, la evolución de internacional, el multilateralismo, la revolución de los Derechos Humanos y otras aportaciones del mundo post bélico de fines del siglo XX, hacía necesario un cambio político de fondo; es decir, una modernización coherente con los nuevos tiempos. Así como la Revolución Mexicana había desplazado --a balazos, asesinatos y cuanto se quiera— a los caudillos y los había sustituido con instituciones republicanas, en preparación de la centuria XXI era necesario sustituir al Estado absorbente, compulsivamente controlador y en ciertas cosas hasta totalitario; por una nueva armonía social.

Entonces se abrió la ruta del poder.

Extender el sistema cuya conducta de viejo molusco encerrado en sus valvas parecía imposible cambiar, pero no lo fue a pesar de la resistencia de una burocracia rapaz y compulsivamente corrupta.

Se crearon o reconocieron nuevos partidos, se abrió la economía con un tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, se prohibió al gobernó la organización electoral siempre ventajosa y en ocasiones fraudulenta y se proscribió (en los hechos) la existencia del partido único, brazo político y burocrático de un poder abusivo.

Entre las instituciones nuevas se creó un instituto electoral autónomo con fondos del Estado y con representación y orientación plural.

Pero todo eso de pronto, con la repentina fuerza de un tornado, un sismo o un aluvión de lodo desde la serranía, se vino abajo. Una nueva burocracia política, rapaz como nunca antes se había visto o padecido, a pesar de haber logrado el poder con estas innovaciones democráticas, tomó la picota y echó abajo murallas y techumbres del nuevo edificio del Estado. Milei habría dicho, motosierra en mano.

Si el gobierno anterior, del cual dices haber salido huyendo a tu refugio casi de eremita, todo lo hacía en el nombre de una Revolución terminada y muerta hacía ya muchos años, momificada o apenas conservada en el formol de sus rancios discursos, el nuevo grupo político todo lo escuda en el pueblo y el futuro mediante una fórmula tan estúpida como infalible: la Transformación, las Regeneración; la Revolución de las Conciencias, el Humanismo Mexicano. Conceptos rimbombantes útiles y germinativos en la tierra de las cabezas simples e ignorantes. O sea, la mayoría.

Pues en el nombre de esas frases tan huecas como indescriptibles, el partido ahora dominante ha logrado varias cosas para enquistarse en la historia futura. Entre otras adjudicarse el Poder Judicial mediante recursos electorales (con un partido dominante) después de haber colonizado y corrompido al instituto autónomo hasta dejarlo enteco y feble.

Y cuando los han pillado con una de los suyos cometiendo tropelías innombrables de gruesa obscenidad, desparramando contratos a diestra y siniestra en el INE, a través de una relación personal con un proveedor enriquecido y comprometido hasta las sábanas, en vez de resolver la corrupción como tantas veces prometió desde su antecesor, fundador y tutor, el gobierno se dedicó a proteger a quien llama traidora (de dientes para afuera) mediante un recurso absurdo: culpar a los anteriores funcionarios electorales.

Esa fórmula exculpatoria, recurso del disimulo, careta de la irresponsabilidad, fue impulsada por ucase interno a través de los gobernadores, diputados y senadores del partido mediante el forzoso cumplimiento de una consigna tan burda como visible, y cuando todo mundo se dio cuenta de la artimaña, no les quedó otro recurso sino insistir e insistir entre la rechifla del respetable, como les sucedió también con un avión a Chiapas, cargado de acarreados en un viaje presidencial (disfraz de la sencillez de viajar vuelos comerciales como muestra de humildad y decoro republicano) quienes luego fueron vistos en un mitin de apoyo grite y grite, presidenta, presidenta…

Pero el pueblo es feliz, aunque se de cuenta. De todos modos, les regalan sus centavitos disfrazados de “programa social” a cambio de su docilidad y su voto. La fórmula no falla.

--¿Por qué digo esto?

Por qué si una mentira no tiene quien la crea, entonces no funciona.

El poder del engaño no está solamente en el talento mendaz del fullero o el tahúr; está en quien juega con él y se solaza cuando lo cagan –como se dice en lunfardo-- sin darse cuenta o sin admitirlo.

Hace unos días, te cuento, vino acá el gran cineasta estadunidense Francis Ford Coppola cuya película “El padrino”, la primera de serie; ya lo sabes, ha sido incluida entre los diez grandes tesoros de la cinematografía mundial, junto a Dreyer, Eisenstein, Murnau, Lang, Chaplin o Renoir. Una avispada conductora de televisión, la única capaz de acercársele lo entrevistó. Le dijo sobre los peligros de la Inteligencia Artificial, el mundo digital y todo aquello.

Coppola, sin duda ninguna, le dijo con toda claridad:

“Mire usted, el problema no son las redes ni la inteligencia artificial; lo que pasa es que la gente es estúpida.” Así, sin más.

Pues en estamos todos metidos.

Pero seamos justos. La imbecilidad no necesita pasaporte ni este agobiado país tiene el monopolio.

Para la trama de una novela de ficción científica con ribetes de espionaje tenemos el caso Nvidia.

Una bellísima Mata Hari, conocida como Alice Huang le conmocionó la bragueta (y lo de adentro) al señor Jensen Huang, uno de los hombres más ricos del mundo, quien como si fuera impulsiva consejera electoral en el Tercere Mundo, se fue de bruces con la hermosa muchacha (también con Kimberly Powell) y cuando lo pillaron con ese affaire generado no por la inteligencia artificial de la cual era rey universal, sino rijo natural de la conservación de la especie, también conocido como lujuria o simplemente ganas de ayuntar “con fembra placentera” (diría el siglo de oro español) , perdió casa, fortuna (bueno, nomás la mitad) y le dejó a la empresa, la gigantesca empresa, un agujero de dos billones de dólares en posibilidades bursátiles.

Un desastre, porque la bella señorita Huang le sirve al parecer a los equipos chinos de espionaje los cuales, como todo mundo sabe, son sigilosos, misteriosos y omnipresentes, aunque ella no sea china del continente sino taiwanesa, pero lo mismo da.

Sin embargo, no todo es malo para el señor Huang: Elon Musk ya le ha ofrecido trabajo en su poderoso conglomerado, porque se trata de un genio de la inteligencia artificial, aunque en la inteligencia natural haya fracasado como un garañón ansioso, por descuido o delación hasta de la misma Mata Hari de la IA, conocida también como Huang Le, quien trabajaba en tiempos remotos como periodista , el mejor disfraz para una espía.

En todas partes se cuecen habas.