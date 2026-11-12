Prometeo entre nosotros: 39 mil defunciones por enfermedades del hígado

Panteón en CDMX (Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con las estadísticas vitales del INEGI en 2025 fallecieron en México 39,277 personas por enfermedades del hígado. Estos padecimientos constituyeron la cuarta causa general de mortalidad. Su magnitud resulta particularmente preocupante porque superó las 38,769 defunciones ocasionadas por accidentes. La comparación permite advertir una realidad sobre la cual existe una insuficiente reflexión pública: miles de personas fallecen anualmente como consecuencia de enfermedades que, en una proporción importante, podrían prevenirse o tratarse oportunamente.

Es importante considerar los datos de años previos: en 2021 se registraron 41,890 muertes por enfermedades del hígado; en 2022 fueron 41,281 y en 2023, 40,052. Durante este último año, las muertes por accidentes alcanzaron 40,275, apenas 223 más que las hepáticas. En 2025, estas últimas recuperaron el cuarto lugar entre las causas de defunción. Se trata, por tanto, de una persistencia estructural de la mortalidad.

Una de las dimensiones más preocupantes se encuentra en el consumo de alcohol. Según el INEGI, durante 2025, el 32.6% de las defunciones por enfermedades hepáticas correspondió a padecimientos asociados expresamente con su consumo. La proporción es suficientemente elevada para exigir una revisión profunda de las políticas de prevención. Sin embargo, también es necesario reconocer que las enfermedades hepáticas tienen otras causas importantes, entre ellas las hepatitis virales y los trastornos metabólicos asociados con la obesidad y la diabetes. Esta diversidad etiológica exige una política integral que combine prevención de adicciones, alimentación saludable, detección temprana y acceso efectivo a los servicios médicos.

La desigualdad entre mujeres y hombres constituye otra dimensión fundamental. En 2025, el 71.7% de las personas fallecidas por enfermedades del hígado eran hombres. Esta diferencia invita a examinar críticamente ciertas formas de socialización masculina en las que el consumo excesivo de alcohol aparece asociado con la convivencia, la resistencia física, la celebración e incluso con determinadas representaciones de la virilidad. La normalización cultural de prácticas dañinas puede convertirse, con el paso de los años, en una forma de violencia ejercida contra el propio cuerpo.

Resulta pues indispensable comprender que las decisiones de consumo se producen dentro de condiciones materiales y culturales específicas. La precariedad laboral, la incertidumbre económica, la violencia cotidiana, la ausencia de espacios adecuados de recreación y las dificultades para acceder a servicios de salud mental pueden contribuir a generar ambientes favorables al consumo problemático de sustancias. Esto significa reconocer que la libertad individual se ejerce dentro de estructuras sociales que amplían o restringen las posibilidades reales de llevar una vida saludable.

Las consecuencias económicas de estos padecimientos también son considerables. Una investigación publicada en Salud Pública de México en 2010, sobre los costos de atención de la cirrosis hepática en el IMSS, estimó que los gastos anuales podían variar sustancialmente según la gravedad de la enfermedad. Utilizando los costos institucionales de aquella época, las estimaciones alcanzaban 4,269 dólares para pacientes en estadio inicial y 30,249 dólares para quienes se encontraban en una fase avanzada. Son cifras históricas, que no pueden trasladarse directamente a los costos actuales, pero permiten comprender la magnitud de las exigencias financieras de estos padecimientos.

Es importante decir que estas defunciones se dan mayoritariamente entre población en plena edad productiva, pues casi el 60% de los decesos por enfermedades del hígado se registran en menores de 65 años. En efecto, en el grupo de 25 a 34 años se concentra el 3.4% del total; en el de 35 a 44 años, 9.9%; en el de 45 a 54 años, 20.1% y en el de 55 a 64 años, 24.8%.

Conviene preguntarse, en consecuencia, cuánto sufrimiento podría evitarse mediante intervenciones preventivas sostenidas. Las respuestas no dependen exclusivamente de ampliar los servicios hospitalarios; requieren políticas fiscales y regulatorias sobre las bebidas alcohólicas, vigilancia efectiva de su comercialización, programas comunitarios de prevención, atención accesible a las adicciones y estrategias educativas capaces de transformar las representaciones culturales del consumo excesivo.

Sin embargo, existe una dimensión aún más profunda. La mortalidad por enfermedades prevenibles nos confronta con el valor que una sociedad concede a la existencia. La vida no puede reducirse a su productividad económica, a su duración estadística ni a los recursos públicos necesarios para conservarla. Cada persona constituye una historia irrepetible de relaciones, afectos, proyectos y posibilidades; y su muerte prematura significa la interrupción de un mundo compartido con quienes la rodean.

Desde esta perspectiva, la prevención adquiere un sentido ético fundamental: expresa la responsabilidad colectiva de proteger las condiciones que hacen posible una vida digna. Una sociedad verdaderamente preocupada por el bienestar debe ser capaz de interrogar las prácticas que producen sufrimiento evitable, sin convertir esa preocupación en condena de quienes padecen una adicción. El consumo problemático requiere atención clínica, comprensión de sus determinantes y acompañamiento social.

México necesita construir una cultura de prevención que reduzca las adicciones y sus consecuencias, pero también una conciencia más profunda de la fragilidad humana. Las enfermedades del hígado muestran cómo determinados procesos de deterioro pueden desarrollarse silenciosamente durante años, hasta manifestarse cuando las posibilidades terapéuticas son limitadas.

La magnitud de estas defunciones exige reconocer que el cuidado de la vida comienza mucho antes de la enfermedad. Se construye en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, los espacios públicos y las instituciones. La aspiración de una sociedad más saludable requiere que las personas encuentren condiciones materiales, culturales y afectivas para preservar su propia existencia. En último término, prevenir las muertes evitables constituye una de las expresiones más concretas del respeto a la dignidad humana.

Investigador del PUED-UNAM