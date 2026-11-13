Las ganas de jalar hebra en redes

FES Aragón (Mario Jasso)

Un muchacho jugaba futbol americano en un segundo piso de una instalación de la ENEP Aragón y se lanza por el balón, cae desde allí, pues el barandal no es capaz de sostener el impulso que lleva.

El muchacho, procedente de una familia que no puede vivir entre lujos, es uno de los miles que tienen en la UNAM una salida hacia un mundo nuevo para él y los suyos.

Cuando es trasladado a Magdalena de la Salinas, a instancias de la UNAM pues originalmente es llevado a un hospital más pequeño, los médicos le realizan exámenes en los que detectan alcohol. Ni siquiera es que allí se revele, pues la propia madre comenta que le preocupa su hijo por ese motivo.

¿Y qué hacen colectivos estudiantiles trasnochados? Asegurar que el accidente se debió a mal estado de las instalaciones universitarias y que el muchacho será expulsado luego de un examen toxicológico que le aplicó la UNAM aprovechando el accidente.

Falso y falso. Por supuesto no es culpa de las redes, sino de la intención de sacar hebra de todo.

Hacer más con menos

En el Tribunal Electoral ya están más que listos para demostrar en 2027 la premisa del magistrado presidente, Gilberto Bátiz en el sentido de “hacer más con menos”.

Y es que para el próximo año, en que habrá elecciones intermedias y, no es dificil adivinar que el TEPJF recibirá múltiples recursos de impugnación y expedientes a revisar, dicho órgano autónomo del Poder Judicial de la Federación erogará 3 mil 778 millones 728 mil 352 pesos, es decir se manejará con el mismo presupuesto que en un año no electoral.

En efecto, el monto para 2027 tiene apenas un incremento nominal de 0.8% respecto del asignado este 2026. El propio magistrado presidente ha dicho que se trata de un presupuesto que requerirá de aplicar medidas de racionalidad y eficiencia presupuestaria, pero no será obstáculo para que el Tribunal cumpla con su compromiso constitucional con la ciudadanía.

Todos los ciudadanos esperan justamente que eso rija en todos los órganos ligados al tema electoral.

Plan de desarrollo urbano expirada

Algo falló en el Plan General de Desarrollo, que definirá el rumbo de la Ciudad durante los próximos 20 años, llegó al Congreso local empolvado, con diagnósticos caducados, datos que no reflejan la realidad actual de la CDMX; ello, pese a que existen estadísticas oficiales más recientes, como la Encuesta Intercensal del Inegi publicada en septiembre del 2026.

El documento original comprendía de 2025 a 2045; esta nueva versión está planificada para el 2027 – 2047. Como ejemplo de dicho diagnóstico, en la página 227 se utiliza información del 2019 para afirmar que en la capital existen 27.1 hectáreas de suelo social disponible en toda la ciudad... Un dato cuya caducidad es evidente y pasada.

Lo mismo ocurre respecto a las viviendas, señala que hay 207 mil viviendas desocupadas, debido a que se basa en el Censo del 2020, de hace 6 años. En la pagina 25, ni siquiera se actualizó el punto de partida, señala que el horizonte del documento es del 2025 – 2045.

Lo anterior no es cosa menor, o sólo un error técnico, al ser un documento de planeación, pordría tener consecuencias graves ya que se destinarán recursos públicos a necesidades que ya cambiaron y se establecen soluciones que no corresponden a los problemas actuales de la Ciudad de México.

«Chamaquean» a la Contraloría desde las alcaldías

Vaya balconeada que se llevó más de una alcaldía desde la propia Contraloría capitalina. Su titular, Nashieli Ramírez, soltó que algunas demarcaciones tratan de chamaquear auditores cuando se trata de reportar sus adjudicaciones directas, pues no siempre hay manera de detectar a tiempo lo que se queda fuera de los registros.

Dicho de otra manera, parece que algunos alcaldes le tienen tomada la medida a quienes deberían supervisarlos.

La funcionaria puso sobre la mesa 611 observaciones de auditoría por alrededor de 839 millones des pesos en dependencias y alcaldías. Todo un lío para la transparencia capitalina, pues mientras unos presumen cuentas claras, otros parecen jugar a las escondidas con la Contraloría, que tendrá que ponerse las pilas si no quiere seguir llegando tarde a la fiesta.

Una semana de la educaciónEn lunes la presidenta Claudia Sheinbaum inició jornada dialogando con 132 niñas,niños y jóvenes en el recinto sede de la SEP durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026. El miércoles Mario Delgado Carrillo expresó el compromiso de la Secretaría que encabeza con la formación de la niñez en la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia.

Posteriormente se abocó a intercambiar opiniones con integrantes de la Comisión de Educación del Senado. Y este viernes el Secretario de Educación estará en la gira presidencial por el estado de Puebla donde será inaugurada una universidad dedicada a la formación deportiva. Es semana educativa.