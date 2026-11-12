Atención médica al R2

Detención de Rafael “N”, alias “R2”

Aun en las operaciones más delicadas de las fuerzas federales, debe ser notoria la distancia moral entre los soldados, marinos, guardias nacionales y policías, por una lado, y los criminales por el otro.

Lo anterior viene a colación porque el líder criminal conocido como el R2, luego de ser herido durante su captura, ha sido atendido en una instalación del sistema hospitalario que fue renovada hace muy poco. El criminal, a pesar de la evidente urgencia que las fuerzas federales y las instancias judiciales tienen para procesarlo, ha estado allí y no saldrá hasta que los médicos lo permitan.

El R2 es el líder de un grupo que asoló a aguacateros, especialmente de Michoacán, y que era un seguidor fiel del esquema de violencia exagerada del CJNG. No perdonaba a nadie y no tenía la más mínima piedad hacia sus víctimas.

La distancia moral es importante en esta cruzada.

Brújula en Uruapan

Siguen las novedades en Uruapan, municipio que seguirá siendo noticia de aquí a la fecha en la que los ciudadanos pongan su voto en la urna. Tanto las pesquisas contra los perpetradores del asesinato de Carlos Manzo, como los movimientos partidistas dan mucho para el análisis.

Esta semana, por ejemplo, Memo Valencia, presidente del PRI en Michoacán, quien había estado apoyando a Alfonso Martínez para que abanderara una coalición opositora, ya cambió de brújula y ahora dice que la única que puede abanderar el bloque opositor es Grecia Quiroz

Muy relevante también, en el otro bando, el coordinador de la 4T en Michoacán, Carlos Torres Piña, logró sofocar una intentona de revuelta que intentaba jalar al Partido del Trabajo y pedir una nueva encuesta.

El ex fiscal está generando las condiciones necesarias para una candidatura muy fuerte.

Los tambores de guerra en Coyoacán

Las señales en tiempo electorales son importantes. Y un foro reciente, destinado a que las autoridades escuchen a la ciudadanía y se debata el futuro de la Zona Metropolitana del Valle de México, terminó sin poderse realizar justamente porque nadie estuvo dispuesto a escuchar.

La cita fue en la Utopía Elena Poniatowska y la reunión derivó en gritos, reclamos y consignas partidistas hasta que, sabiamente, optaron por darla por concluida.

El encontronazo principal fue entre filomorenistas y filopanistas.

Así que la pretendida consulta ya no pudo ser y los vecinos sin filiación partidista tampoco pudieron expresar sus opiniones.

Habrá que ver hasta dónde esta señal es un antecedente de una lucha más bien salvaje por conseguir el voto en las alcaldías donde no hay una ventaja tan clara para nadie.

Dolor de cabeza

A la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, le espera un nuevo dolor de cabeza por las malas decisiones del alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín. En las últimas semanas, el funcionario ha estado en el centro de la polémica por colocar sellos de suspensión en la plaza comercial Distrito Pedregal, bajo el argumento de que incumple el uso de suelo e invade el espacio público.

Sin embargo, los dueños del establecimiento cuentan con documentación que acredita tanto la propiedad como los permisos correspondientes. Más aún, tienen un fallo favorable por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que les permitiría operar sin mayor contratiempo.

En su empeño por impedir el funcionamiento de los comercios, Casarín colocó nuevos sellos de suspensión, desafiando la resolución judicial y, por si fuera poco, este miércoles invadió parte del polígono en disputa, bajo pretexto de realizar trabajos de pavimentación.

Los vecinos anunciaron un frente común contra el alcalde, y para ello buscarán acercamientos con Brugada Molina, a quien le recordarán su promesa de no afectar la propiedad privada ni ocupar predios particulares de manera arbitraria.