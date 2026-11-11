Recién estrenada como funcionaria

Lucía Jazmín Torres

Lucía Jazmín Torres tiene 23 años, acaba de salir de la carrera de derecho y ya está a cargo del complicadísimo tema municipal en Oaxaca, más de 500 divididos entre gobiernos electos en urnas y otros por usos y costumbres.

La jovencita, llegada a la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal en el gobierno morenista de Salomón Jara, ha tenido como experiencia laboral, por algunos meses, la de guía de turistas y sin ninguna ocasión, hasta ahora, de mostrar su valía en la administración pública.

Finalmente, su inexperiencia ha salido a flote de la peor forma posible, pues en una reunión donde había presentes diputados federales, ha hecho alusiones mas bien torpes sobre vínculos del crimen organizado con diversas autoridades.

La diputada federal del PT Aracely Cruz no ha dejado pasar la falta y ha señalado que tanto ella como sus acompañantes civiles se sintieron intimidados ante estas aseveraciones hechas nada menos que en representación de la Secretaría de Gobierno estatal.

La PGJCDMX contra inversiones milagro

La Fiscalía de la capital ha asumido una actitud proactiva en el caso de las falsas sociedades de inversión que, aprovechando vacíos legales, actuaban y aceptaban inversiones de los ciudadanos sin estar legalmente autorizadas a ello. Prometían hasta 300 por ciento de dividendos en sólo un par de meses y generaban un esquema de pirámide para captar cada vez más recursos.

MetaXchange Capital, XY Booster, Strategic Capital Agency, BRAJ tienen denuncias y carpetas de investigación en curso que, se informó, han generado detenciones y aseguramientos. La Fiscalía señala que la reparación del daño a los ciudadanos engañados está entre los objetivos que persigue.

Sin duda, es indispensable la corrección de los vacíos legales señalados, como la existencia de instancias denominadas “Sociedad Anónima Promotores de Inversión” que en realidad no pueden recibir dinero del público pero que bajo ese camuflaje están en situación perfecta para hacerlo fraudulentamente; pero es loable que la Fiscalía decida difundir estos casos para evitar que más ciudadanos caigan en estos engaños.}

Tabe amplía sus frentes de batalla

Mauricio Tabe, el alcalde panista de la Miguel Hidalgo, decidió ir por los reflectores nacionales. La idea de su Room War es que no deben ubicarlo solamente por lo que pasa la alcaldía, sino que se presente como un líder blanquiazul de escala nacional.

Desde la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes prepara ya lo que será un encontronazo con el Gobierno Federal, una controversia constitucional contra la nueva ley catastral.

Tabe y su equipo ven en la ANAC una buena plataforma para seguir haciendo ruido en la política nacional.

Peleando por no investigar

Resulta curioso -o francamente explicativo- que dos entidades con serios problemas de crimen organizado estén tratando de zafarse de la investigación en torno a la desaparición y posterior localización del alcalde de Río Grande, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz. Los gobiernos de Zacatecas y de San Luis Potosí se esfuerzan denodadamente para comprobar que el hecho delictivo ocurrió en territorio vecino y no propio.

El caso es incómodo, sin duda, pues la versión del alcalde es que, luego de ser retenido por maleantes, se escapó en un descuido de sus captores y caminó unos 80 kilómetros en una trama más bien peliculesca que, por supuesto, ha sido carne fresca para los memes en redes sociales.

Lo incómodo del caso también pegó en Coahuila, específicamente a Manolo Jiménez, cuyas fuerzas policiales localizaron al alcalde, no a campo traviesa, sino a bordo de un autobús. Las autoridades coahuilenses hicieron su parte, pero al gobernador se le escapó un “supuestamente privado de la libertad” al momento de brindar la información públicamente. Cuando recapacitó, ya lo había dicho.