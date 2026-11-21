Legitimidad de origen de los ministros de la SCJN

El pecado de Oyuki es una historieta romántica, escrita por Yolanda Vargas Dulché, autora del personaje Memín Pinguín, que se convirtió en una popular telenovela en los años ochenta, cuya protagonista fue Ana Martín y narra la vida de una campesina japonesa pobre que es forzada por su hermano mayor a ser geisha y que se enamora de Irving Pointer, un pintor inglés hijo del embajador de Gran Bretaña en Tokio, y la trama es una serie de infortunios para ambos.

El pecado fue amar a un hombre extranjero en contra de los prejuicios raciales y culturales. Oyuki se redime con el perdón de quienes destrozaron su vida y la apartaron de su hija. La resignación, la prudencia y el sacrificio fue recompensada con el reencuentro con su hija y el envejecimiento en paz, con la esperanza de unirse a su amado en la eternidad.

La legitimidad de origen es un concepto jurídico, no político, que consiste en que el titular de un órgano obtuvo el nombramiento en forma correcta y reuniendo los requisitos exigidos por la norma. En el ordenamiento jurídico mexicano la falta de este tipo de legitimidad no es revisable por los jueces por la vía del juicio de amparo y no puede invocarse como causal de invalidez de la actuación de la autoridad.

La ilegitimidad de origen es como el pecado de Oyuki, acompaña el desempeño del funcionario público a lo largo de su actuación y sólo se mitiga con el reconocimiento del ejercicio adecuado y correcto del cargo, pero no se borra, ni lo olvida el ánimo social. El pecado no es ser madre, sino las circunstancias en que se obtiene esa condición, que marca a las personas con injusticia o justicia, según sea el caso.

Bajo esta óptica, la integración de la SCJN en 2025, con base en una elección universal, directa y secreta, no modifica sustancialmente la forma de integración anterior que también era política a través de una elección indirecta en la que el titular del Poder Ejecutivo proponía una terna al Senado para que este órgano de representación designara al ministro o ministra. Lo que cambia es que el proceso no queda bajo el control del presidente en turno, se revisa públicamente la idoneidad de los candidatos a través de comités ad hoc y se reduce aleatoriamente el número de candidatos.

La elección de los ministros con la reforma judicial de 2024 no es más o menos democrática. La diferencia entre el sistema de selección anterior y el nuevo es quien participa en el proceso y la forma en que influyen los órganos del Estado en la designación, pero tanto la elección directa como la indirecta son instituciones de un régimen democrático y en ambos supuestos existe el riesgo de que el poder político (representativo o popular) pretenda “cobrar” al nombrado la factura del apoyo otorgado durante el proceso.

En este sentido, la elección directa de los miembros de la SCJN es tan legítima como la anterior y corre las mismas amenazas. Calderón y López Obrador pretendieron obtener de las personas nombradas por ellos sumisión a su gobierno, pero esas presiones fueron rechazadas por los afectados, quienes mantuvieron su independencia e imparcialidad, a pesar del enojo presidencial. Entonces, el pecado no está en el método de designación, sino en la forma en que se compite para llegar al cargo.

La sociedad reclama la falta de legitimidad de origen en el nombramiento de los ministros y ministras por el uso de los acordeones en día de la votación, las malas reglas electorales elaboradas con prisas y favorecedoras de los candidatos oficialistas, a los atropellados, ambiguos, abortados y dispares procesos de selección de los candidatos en los comités ad hoc y a la inequidad en la participación en los medios de comunicación o reuniones con grupos sociales.

En atención a que es un hecho pasado, incorregible por la vía jurídica, a los actuales integrantes de la SCJN sólo les queda legitimarse a través del ejercicio del cargo, honrando la investidura y fallando conforme al bloque de constitucionalidad y el respeto al principio pro persona y la progresividad de los derechos humanos. La oportunidad de impartir una justicia real y verdadera parte de un compromiso con el conocimiento y saber jurídico, la apertura a visiones plurales de concebir el derecho y una actitud prudente frente a la complejidad de los asuntos que son sometidos a su consideración.

Oyuki sufrió infortunios por su pecado. La SCJN es profundamente cuestionada por la elección de los acordeones, que fue incorrecta en la medida que indujo el voto, por lo que sus miembros padecen de una ilegitimidad de origen, que sólo será redimida con el tiempo, si sólo si, se convierte en un auténtico contrapeso al poder político en defensa de los derechos humanos, como se exige de cualquier corte constitucional en una democracia. Al tiempo .

*Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores

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