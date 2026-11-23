Chapo Isidro Fausto Isidro Meza es el líder criminal de Guasave, Sinaloa

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, ocurrida el viernes en Guasave, Sinaloa, lejos de representar un golpe aislado o despliegue fugaz, constituye el reflejo de la presencia permanente del gobierno federal en la entidad y en todo el país.

Desde el inicio de la actual administración federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum estableció un mecanismo de supervisión directa en el territorio sinaloense, con al menos 12 ocasiones en las cuales ha estado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para evaluar resultados y coordinación junto con la Defensa Nacional y Marina.

Estos recorridos demuestran un principio básico de gestión pública moderna: las crisis territoriales no se resuelven desde los escritorios de la capital nacional, sino mediante el acompañamiento continuo en el terreno.

Desde la teoría política, este despliegue encuentra fundamento en la definición clásica de Max Weber sobre el Estado moderno como aquella comunidad humana capaz de reclamar con éxito el monopolio de la violencia física legítima. Durante décadas, diversas regiones del noroeste mexicano padecieron un desgaste paulatino de ese principio fundamental. Recuperar esa legitimidad implica asumir costos humanos dolorosos y complejos.

El despliegue en Guasave dejó once personas fallecidas: cuatro elementos del Ejército y siete presuntos integrantes del grupo delictivo.

Cuando el aparato institucional enfrenta a organizaciones armadas con fusiles calibre 50 y lanzagranadas, las posibilidades de avances incruentos son pocas, pero tampoco existe futuro democrático si las instituciones renuncian a ejercer su mandato constitucional por temor al conflicto.

Más allá del enfrentamiento armado, el impacto de esta presencia constante se reflejó en el ánimo de la propia estructura criminal. En medio de los bloqueos posteriores, circuló una grabación atribuida al propio detenido, cuya frase central quedó consignada ayer en la portada de Crónica: “Nos tocó, ya se acabó esto”. Esa expresión encierra una realidad profunda: la percepción de impunidad y de ausencia estatal desaparece ante la vigilancia permanente. La narrativa de invulnerabilidad criminal se desploma con los chapos que se acabaron.

La eficacia preventiva del aparato de seguridad y del sistema penal radica más en la certeza y continuidad de la presencia institucional que en la severidad esporádica de los castigos aun cuando estos elevan el costo de delinquir, incluida la posible extradición. La caída de Isidro Meza, —uno de los diez más buscados por el FBI con una recompensa de cinco millones de dólares—, tras más de una década de evasión, confirma el agotamiento de los refugios tradicionales frente a la inteligencia operativa sostenida y envía una señal inequívoca a otros generadores de violencia: ningún liderazgo criminal resulta intocable.

Mientras la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, consolida un modelo de proximidad policial, atención a las causas y recuperación del espacio comunitario, heredado y perfeccionado tras la gestión previa de Sheinbaum y Harfuch en la metrópoli, la federación replica esa lógica de inteligencia e investigación en zonas de mayor complejidad rural y urbana.

El politólogo Francis Fukuyama advierte que la fortaleza de una república depende de la capacidad para ejecutar políticas públicas de manera imparcial y sostenida. Desde esta perspectiva, el mérito de la estrategia federal no reside solo en la captura de un líder criminal, sino en mantener las bases de operaciones activas en Guasave, Ahome, Navolato y Badiraguato, así como en cualquier otra región.

La lección central de estas jornadas en Sinaloa trasciende la coyuntura policial. Cuando la autoridad deja de ser una visita extraordinaria para convertirse en presencia cotidiana, la frase pronunciada tras la captura cobra sentido: termina el tiempo de la excepción.