No te dejes engañar por las apariencias ni por los estereotipos de los financieros o economistas que aparentan que el dinero es pura lógica y razón. Hay pocas cosas tan personales como el dinero y hasta que no lo asumas de esa manera no podrás tomar buenas decisiones financieras de forma consistente. En Poderoso Compañero es el dinero (editorial Océano) me enfoqué en demostrar que la relación con el dinero es emocional, es íntima y muy personal. Se dice que todo tiene que ver con el sexo excepto el sexo. Con el dinero cabe hacer una aseveración semejante: todo parece tener que ver con él, excepto el dinero mismo, que tiene que ver nuestras emociones y sentimientos. Al ser una herramienta de la voluntad humana, en nuestras decisiones financieras aplican los mismos resortes psicológicos que están detrás de cada decisión consciente o inconsciente que tomamos en nuestras vidas.

Adalberto Ortiz: Autor de Poderoso compañero es el dinero, Las luciérnagas (ambos en Océano) y siete títulos más. Cofundó el primer servicio de banca empresarial digital en México. Estudia y escribe sobre dinero, inclusión financiera y política. (Cortesía)

Cuando ganas un peso o lo pierdes, lo que te mueve no es el número en sí, sino lo que significa según tus ambiciones o miedos. Nunca pierdes o ganas sólo dinero, ganas o pierdes posibilidades y eso es lo que tanto nos afecta. El miedo a no tener suficiente para cubrir los gastos del mes o perder la casa que tanto trabajo te costó, la ansiedad de lograr esas vacaciones, el carro nuevo o una vida más tranquila con tu familia se acercan cada vez más y haces el cálculo en tu cabeza: “si sigo ganando igual por tanto tiempo, lo lograré; si gano el doble o diez veces más, mis sueños se harán realidad”. Es importantísimo identificar estos pensamientos para que disminuyas la probabilidad de equivocarte. Esto te regresa a la primera ley del dinero que es conocerte a ti mismo, mientras más lo hagas, más control tendrás de ti y por ende de lo que suceda con tu dinero. Entenderás que detrás de esa inversión o de esa apuesta, no estás pensando en términos financieros sino en términos de tu corazón. Al dinero no le importan tus aspiraciones o miedos, le importan los hechos y las probabilidades. Mientras más claridad tengas de esto, más probable es que se acerque a ti. Sin embargo, también lo determinan tus intenciones y emociones pero no de la forma que crees. Al ser hijo de la voluntad humana, el dinero está en contacto directo con tu parte más profunda y auténtica. Cuando tomas decisiones financieras desde el miedo o el amor, el dinero actuará de acuerdo con esto sin importar los adornos o justificaciones que te inventes a ti mismo. Así como mencionamos en la cuarta ley, la forma en que haces dinero lo afecta directamente. Si partes del agradecimiento o generosidad tendrás lo que Ken Honda, escritor y financiero japonés, llama dinero feliz. Si tus decisiones financieras parten desde el miedo o la escasez, tendrás un dinero triste. El dinero feliz se quedará más tiempo contigo y se multiplicará. Por el contrario, el dinero triste buscará cualquier pretexto para alejarse.

Desde luego, sería absurdo despreciar la aritmética. Si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes, la realidad nos apretará porque existe y habrá que resolverla. Ahora bien, ninguna operación de sumas y restas explica por qué, ante esa misma dificultad, una persona es capaz de revisar sus cuentas pero otra aplaza por vergüenza o miedo el momento de enfrentarlas.

Cuando se gana o se pierde dinero, casi siempre se gana o se pierde alguna posibilidad. Y eso es lo que alienta o deprime. Por eso duele tanto una pérdida de dinero que a otros les parece menor. También ocurre a la inversa. Al recibir un ingreso adicional se empieza a calcular cuánto falta para lograr aquello que nos hemos planteado. Hasta ahí, calcular resulta razonable. El problema comienza cuando el entusiasmo por ese futuro hace olvidar que el ingreso todavía es incierto o cuando imaginar el futuro nos hace enojar y en ese punto tomamos decisiones.

En 1964, Warren Buffett estaba dispuesto a vender las acciones que su sociedad de inversión tenía en Berkshire Hathaway, por entonces una empresa textil en apuros. Seabury Stanton, quien dirigía la compañía, le preguntó cuánto quería por ellas. Buffett pidió 11.50 dólares por acción y Stanton estuvo de acuerdo. Cuando llegó la oferta por escrito, la cifra era de 11.375 dólares. La diferencia eran doce centavos y medio por acción, pero Buffet sintió que Stanton había faltado a su palabra, así que se negó a vender y, movido por el enojo, empezó a comprar las acciones de los otros accionistas hasta tener el control de la empresa en 1965. Medio siglo después, él mismo aceptó que su reacción fue una “decisión monumentalmente estúpida”. Para entender por qué Buffett decidió comprar la empresa, no sería necesario ver los estados financieros, sino el interior de su alma.

Esta es la quinta ley: el dinero es emocional.

Ahora bien, del otro lado, debe decirse que la inteligencia no vuelve inmune a nadie porque lo emocional no conoce a la razón. En 1720, Isaac Newton tenía experiencia como inversionista y poseía acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Según la reconstrucción que hizo Andrew Odlyzko a partir de los registros financieros de la época, Newton vendió con ganancias durante el ascenso de las acciones. Más adelante, cuando los precios ya eran considerablemente más altos, volvió a comprar y comprometió una parte muy importante de su patrimonio. El desplome que vino después le ocasionó pérdidas graves. La secuencia permite reconocer una tentación familiar. Una ganancia empieza a parecer insuficiente si se la compara con la que otros obtuvieron. Incluso hay quienes lamentamos como pérdida algo que nunca tuvimos. En ese momento, la pregunta inicial cede su lugar a otra más íntima: ¿cómo soportar el arrepentimiento de haber desistido demasiado pronto?

Y en el ámbito de los arrepentimientos me reconozco personalmente. De vez en cuando un recuerdo entra en mi habitación. Uno incómodo. De esos que primero dan pena pero uno termina por aceptar. Hace algunos años conocí a alguien que rápidamente se hizo mi amigo. Me regalaba libros raros y antiguos, platicábamos de literatura, me invitaba a desayunar tarde… En términos terapeúticos actuales se trataría de un bromance.

Después de meses de cultivar esta relación tan bonita, algo despertó mi curiosidad. Eran los inicios del boom del bitcoin en México. Yo notaba que a mi nuevo amigo le iba muy bien, casi no hablaba de su negocio sino de forma muy vaga. En medio de un almuerzo, le pregunté a qué se dedicaba. Me contestó que al trading de criptomonedas. No hice más preguntas y él no dio más explicaciones. Pasaron un par de semanas. A media conversación lo interrumpí: “ya explícame, por favor, qué y cómo le haces.” Toda su exposición me hizo sentido. Él invertía en criptos y les daba a sus clientes rendimientos en dólares de hasta un 15% mensual. Le pregunté si todavía podía participar. Me contestó que, dado que éramos amigos, podía aceptar no más de cierto monto (uno alto, cabe destacar). Yo estaba tan emocionado, que en esa ocasión no lo consulté con nadie.

Durante tres meses recibí puntualmente mis ganancias. Fueron noventa días de satisfacción y arrogancia. Al cumplirse el cuarto mes, yo volaba de regreso a la Ciudad de México. A mi cuenta no llegó el pago a la hora usual. Le escribí antes de despegar, y me respondió que no me preocupara, que se había retrasado un poco pero que lo esperara unos días más y me duplicaría mis intereses. El avión despegó, me quedé sin señal y en el silencio entendí todo. Acababa de ser estafado. No fui víctima de una sofisticada estrategia financiera, sino de una extraordinaria estrategia para alimentar mi vanidad y mi ambición. Yo no sólo quería la ganancia, quería demostrarle a mi socio y amigos que había logrado algo que ellos no.

Aquí se vuelve a la primera ley del dinero: conocerse a sí mismo. Antes de decidir es necesario tener claro qué se espera de una operación. ¿Se busca un rendimiento o la satisfacción de demostrar que se tenía razón? ¿Recuperar una pérdida o hallar una oportunidad que se consideraría buena aún sin esa pérdida anterior? La diferencia resulta importante porque una inversión parece convincente cuando se le ha asignado reparar una herida que nada tiene que ver con ella.

Por supuesto, sentir miedo ante la posibilidad de perder la casa es enteramente razonable. A veces el temor resalta un peligro que las cifras confirman. En otras ocasiones, una carencia que se sufrió años atrás influye en las decisiones cuando las circunstancias ya son distintas. Conocerse permite distinguir entre esos dos casos y admitir que una buena decisión puede resultar incómoda.

El escritor japonés Ken Honda llama dinero feliz al que se recibe y se entrega con gratitud. El concepto da pie a nombrar algo reconocible: la satisfacción de cobrar por un trabajo bien hecho, de pagar con gusto a quien prestó un buen servicio o de ayudar a alguien sin exigirle algo a cambio. Por el contrario, se puede llamar dinero triste al que se gana bajo un resentimiento constante o al que, aun siendo suficiente, se conserva como si gastarlo en algo fuera necesariamente una derrota.

Ahora bien, la gratitud no paga por sí misma una deuda, como tampoco la generosidad vuelve prudente cualquier gasto. El sentido del dinero feliz radica en la forma de vivir con lo que se tiene. Hay ahorros que permiten dormir y ahorros que, pese a crecer, nunca parecen suficientes para apagar el miedo que surge en el insomnio. De igual forma, existe alegría en un gasto medido y también angustia en un regalo hecho por la obligación de parecer generoso.

Por eso el dinero feliz permanece como ahorro para una dificultad futura o sirve para pagar el recuerdo de la falta de cariño o reconocimiento. En ambos casos cumple una función. En la primera el dinero podrá cumplirnos, en el segundo será un barril sin fondo.

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