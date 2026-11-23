Apuestas deportivas Durante diez semanas, el periodista estadounidense, Jake Pearson, se dedicó a perder dinero en las apuestas deportivas.

Durante diez semanas, el periodista estadounidense, Jake Pearson, se dedicó a perder dinero en las apuestas deportivas. A diferencia de millones de personas a lo largo del mundo, no lo hizo por una afición desmedida al juego o por confiar de más en sus conocimientos deportivos, sino para averiguar cómo responden las casas de apuesta cuando alguien comienza a perder dinero producto de conductas adictivas.

Pearson abrió una cuenta en DraftKings, una de las principales plataformas de apuestas de Estados Unidos, y comenzó a comportarse como lo haría una persona atrapada en el juego de azar: apostó una y otra vez, aumentó poco a poco las cantidades que invertía y acumuló pérdidas. Después de perder alrededor de seis mil dólares en tres semanas, DraftKings lo incorporó a su programa VIP y le asignó un representante personal. Así, entre más pérdidas tenía, más especial se convertía para la empresa.

La adicción a las apuestas se caracteriza por conjugar la adrenalina del juego con que cada pérdida alimenta la necesidad de seguir apostando. Quien pierde busca recuperar su dinero y quien gana encuentra en la victoria un motivo para intentarlo nuevamente. En ambos casos, la expectativa de obtener una recompensa favorece la repetición de una conducta que, con el tiempo, puede comprometer las finanzas personales y deteriorar las relaciones familiares.

Aunque esta estructura ha acompañado a los juegos de azar durante siglos, las plataformas digitales han multiplicado las oportunidades para explotarlos. La vieja promesa de obtener una fortuna gracias a un acontecimiento incierto se ha convertido en un negocio capaz de acompañar a sus clientes a todas partes, conocer sus hábitos y su tiempo en la pantalla, y ofrecerles nuevas oportunidades para apostar. El casino, que antes exigía entrar a un establecimiento y permanecer frente a una mesa, cabe ahora en cualquier dispositivo, ya sea computadora, teléfono o tableta; lo que elimina buena parte de las barreras que antes imponían límites a la frecuencia de las apuestas y facilita que una conducta ocasional se transforme en un hábito difícil de abandonar.

El fútbol ofrece quizá la mejor expresión de este cambio, pues incorpora un elemento adicional: la ilusión de control. El conocimiento de los equipos, los jugadores y las estadísticas puede llevar al aficionado a sobreestimar su capacidad para anticipar acontecimientos que conservan un importante componente de incertidumbre. Durante mucho tiempo, apostar por un partido significaba arriesgar una cantidad a cambio de acertar quién ganaría o cuál sería el marcador. Hoy, los noventa minutos pueden fragmentarse en una sucesión interminable de acontecimientos susceptibles de convertirse en apuestas: el primer gol, el siguiente tiro de esquina, una tarjeta amarilla, el número de faltas o cualquier otra circunstancia que las plataformas puedan traducir en una cuota.

No me parece casual que esta transformación coincida con la creciente importancia de las estadísticas en el fútbol. Indicadores como los goles esperados (xG), las probabilidades de victoria o los modelos de rendimiento han contribuido a presentar el juego como una sucesión de acontecimientos susceptibles de medición y cálculo. Estas herramientas permiten comprender mejor lo que sucede en la cancha, aunque también pueden alimentar la ilusión de que todo resultado es previsible si se dispone de suficiente información.

Desde luego, hay una diferencia fundamental entre calcular la probabilidad de que ocurra un acontecimiento y saber si efectivamente ocurrirá. Pero las casas de apuestas aprovechan esa confusión para revestir de cierta apariencia de cientificidad una actividad que, por muchos datos que incorpore, sigue sometida a la incertidumbre. El problema es que cuanto más cree el aficionado comprender las probabilidades del juego, más razones puede encontrar para confiar en sus pronósticos y no dejar de apostar.

Y es que, aunque parezca una obviedad, es importante recalcar que la industria de las apuestas no obtiene sus ingresos de las victorias de los aficionados, sino de sus pérdidas, y por eso dispone de incentivos económicos para prolongar su participación. Si bien esto no significa que todas las personas que apuestan desarrollen una adicción, es claro que existe una tensión estructural entre la rentabilidad de las plataformas y la protección de sus clientes, especialmente de aquellos que muestran conductas problemáticas.

Peor aún, esta tensión estructural empieza a ser potenciada por las casas de apuesta con ayuda de la Inteligencia Artificial. Los periodistas del New York Times, Alex Klavens, Walt Bogdanichy y Jenny Vrentas, documentaron cómo DraftKings desarrolló sistemas de inteligencia artificial capaces de anticipar qué clientes responderían a determinadas promociones con una mayor actividad. A partir de información sobre sus hábitos, pérdidas y frecuencia de juego, la empresa podía estimar quienes tenían conductas proclives a desarrollar una adicción y cuál sería la publicidad que podría tener mejor efecto sobre ellos. ¡La misma casa de apuesta usa los datos personales de los apostadores para que pierdan más dinero y desarrollen conductas perjudiciales para su bienestar!

En México, donde las apuestas deportivas se han incorporado a la publicidad, las transmisiones y la conversación cotidiana sobre el fútbol, esta discusión merece mayor atención. La regulación no debe limitarse a perseguir los amaños de partidos o las operaciones ilegales, también tiene que examinar las prácticas comerciales de las empresas autorizadas, el uso de datos personales, las promociones dirigidas a usuarios vulnerables y la eficacia de sus mecanismos de prevención.

Quizá la mayor ironía de este negocio sea que millones de aficionados apuestan porque creen conocer suficientemente a sus equipos para anticipar lo que sucederá en la cancha, mientras las plataformas acumulan información mucho más precisa sobre sus propias decisiones. El jugador estudia las estadísticas de los futbolistas; la casa estudia las del jugador. Y aunque un resultado inesperado pueda favorecer ocasionalmente al primero, la estructura del negocio está diseñada para que, al final, la casa siempre gane.