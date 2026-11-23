IA Esta advertencia se produce después de que varias compañías hayan detectado, durante pruebas de seguridad, comportamientos de modelos avanzados de IA que lograron saltarse los límites de sus entornos de seguridad .

La IA ha traído preocupaciones notables en los últimos meses. Ahora, además, en cada emergencia informática aparece como una probable responsable de las interrupciones en servicios que hoy son básicos para el desarrollo correcto de nuestra vida diario, de la economía o la educación.

La Universidad Nacional se reservó bastante tiempo el anuncio, pero ya tiene garantizado desde hace unas semanas que su convocatoria a un foro en el que se analice la inteligencia artificial ha tenido respuesta satisfactoria y este evento habrá de convertirse en el primer gran posicionamiento latinoamericano sobre los dilemas de esta tecnología emergente.

Esta semana, a partir del martes, expertos y empresas con presencia en el país abordarán los retos éticos, incluyendo educación, salud, propiedad intelectual, salud emocional, además de plantearse escenarios futuros de la IA.

Los funcionarios de primer nivel, a correr y a leer

Una instrucción atípica salió de Palacio Nacional en días pasados, en lo que fue un complemento de la campaña de descelularización en las escuelas de educación básica: la instrucción es que los funcionarios de primer nivel den el ejemplo y muestren que dedican tiempo al deporte y a la lectura.

De entrada, los funcionarios cabeza de ambos sectores ya están apuntados, pero no deberá extrañar que pronto aparezcan más en las redes sociales trotando o practicando algún deporte.

En cuanto a la lectura, se buscará que cada inicio de semana aparezcan funcionarios realizando invitaciones a leer un buen libro.

El complemento a la descelularización en las escuelas, en efecto, debe traer consigo esas alternativas en las que los niños y jovencitos encuentren alternativas para que su vida cambie para mejorar.

Sin procesos judiciales de por medio

En la Comisión de Elecciones de Morena se encendieron las alertas luego de que se diera a conocer que el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, es vulnerable a la aparición de órdenes de aprehensión en su contra.

Nuevamente se trata de temas administrativos donde, argumentando que títulos de propiedad o actuaciones notariales se han obtenido con artimañas, el alcalde ha caminado en el límite del desacato. El caso más sonado es el que involucra a una plaza comercial, donde los propietarios han acreditado legalmente la posesión del predio y los permisos para operar, pero la alcaldía ha impedido su funcionamiento con la colocación de sellos.

Lo que parecería un tema administrativa puede saltar a lo electoral ya que Citlalli Hernández ha sido clara en señalar que los candidatos del 2027 no debe tener en curso procesos judiciales.

Señales adicionales: Morena ha optado por no pronunciarse sobre el tema de la Plaza y ya analiza el camino de una candidata mujer en la demarcación.

Rojo, se crece al castigo

Tal como se esperaba, la comparecencia más golpeada (en este caso, literalmente) ha resultado ser la presentación de Alessandra Rojo de la Vega ante el Congreso de la Ciudad de México y su mayoría morenista.

Para nadie es un secreto que la forma de echarse para delante de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, combinada con la presencia del Bronx morenista de la capital, particularmente el encabezado por Diana Sánchez Barrios, saca chispas un día sí y otro también.

La comparecencia no se pudo concluir, así que no se sabrá que tan detallados y fundados eran las críticas que la mayoría de la 4T podía destinarle a Rojo de la Vega desde la tribuna.

Aún así, el debate podría darse en redes sociales (algo mucho más provechoso que los empujones y jaloneos físicos) ya que la alcaldesa publicó desgloses del ejercicio presupuestal de la demarcación con corte al 15 de noviembre de 2026, además de que hizo pública su solicitud de presupuesto para 2027.