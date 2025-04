La oposición se desangra

Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y militante destacada del obradorismo es designada por el presidente López Obrador como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la falta de acuerdos en el Senado de la República. 11 personas son masacradas en una posada en Salvatierra, Guanajuato, y las víctimas son señaladas por posiblemente estar vinculadas con la delincuencia organizada. Acapulco sigue hundido en el desastre tras el paso del huracán Otis y la falta de apoyos gubernamentales y tendrá la peor temporada de fin de año en su historia. Latinus da a conocer el primero de varios reportajes que darán a conocer grabaciones que documentan actos de corrupción cometidos en el círculo más cercano de uno de los hijos del presidente. López Obrador anuncia que enviará una iniciativa para desaparecer varios organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el INAI y la COFECE. La presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es tomada por asalto por un grupo por una tripleta de magistrados que han demostrado su cercanía con el poder.

Mientras tan solo en diciembre todo esto sucedía en el lado del oficialismo, Eruviel Ávila, Alejandro Murat, Adrián Rubalcava, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez y algunos otros políticos ex priistas se asumen formalmente como simpatizantes y aliados de Claudia Sheinbaum. Silvano Aureoles, renuncia al equipo de expertos de Xóchitl Gálvez menos dos semanas después de que este se presentara. Samuel García renuncia a su aspiración presidencial por conflictos políticos locales y deja al partido naranja sin candidato. Las más recientes encuestas dan cuenta de la mayoritaria preferencia ciudadana por Claudia Sheinbaum en perjuicio de la coalición Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano.

Es diciembre y faltan menos de seis meses para las elecciones y la oposición sigue sin entender de qué se tratan la contienda y su papel como alternativa a quienes hoy ostentan el poder. En cualquier otro momento de la historia, con menos de la mitad de lo que hoy hace el gobierno, la oposición de entonces se relamería los bigotes y emprendería una serie de acciones tendientes a conquistar los votos de una ciudadanía harta de la ineficiencia, la corrupción y la falta de expectativas. Pero la oposición de ahora es distinta. PAN, PRI, PRD y MC prefieren tomarse las cosas con calma, pues seguro piensan que las encuestas están truqueadas y confían en las grandes capacidades de sus candidatas y candidatos, así como de sus operadores en el territorio, para revertir la desventaja y hacerse con el triunfo en las urnas. De otra manera, uno pensaría que son ingenuos – por no llamarlos tontos – simplemente cómplices.

La oposición lleva meses desangrándose y nadie ha sido capaz de entender lo que está pasando y hacer algo para evitarlo. Quienes creemos en la democracia, estamos convencidos en la importancia que la oposición juega para representar a las minorías, controlar al poder, presentar alternativas y plantear cambios. Hoy, más allá de simpatías por determinado candidata o candidato, partido político o ideología, los demócratas debemos de estar preocupados por el rumbo que comienza a tomar la próxima sucesión presidencial. Incluso dentro de Morena y sus partidos aliados, lo que hoy sucede no puede ser visto como algo sano o conveniente para el correcto funcionamiento del sistema. Cuando en la vida interna de los Estados existe una visión y grupo tan predominantes como pareciera que sucederá en México y ello no se debe a instrumentos institucionales como el de las segundas vueltas, la calidad de la democracia comienza a menguar en perjuicio de todos. Allí donde las democracias mueren, las libertades se agostan y los derechos se extinguen. Para los partidos, el juego es ganar o perder más o menos posiciones, pero para los ciudadanos se trata de su propia subsistencia. Si la oposición partidista no empieza a comprender lo que está por suceder, los ciudadanos tendremos que asumir nuestro papel para tomar en nuestras manos el destino de nuestro futuro. Así de simple, así de complejo.

Profesor de la UNAM y consultor político

