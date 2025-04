Morir en la raya

Y ahora, siguiendo con el obligado tema de PROTEO, no están para saberlo los lectores, lectoras, pero yo si para contarles que hubo una primera persona que desde que se supo sobre la partida de nuestros perros rescatistas a Turquía, me manifestó inquietud. Se trató de mi estimado Fernando Martínez de Escobar, sobrino de la siempre extrañada Ita Osorno y lector asiduo (¡mil gracias!) de este espacio, y para el que mi inmediata respuesta fue tranquilizarlo bajo el entendido de que se trataba de perros de muy alta valía, cuidadosa y largamente preparados para llevar a cabo acciones de búsqueda y rescate, con el valor adicional que ello les conlleva. Que siendo así irían esmeradamente protegidos y que aunque el viaje era muy largo, iban al interior de la nave tan confortable y cómodamente como cualquier pasajero. Que su intervención sería crucial y un orgullo para el mundo, pero, quedándoseme adrede, en la punta de la lengua, no comentarle sobre el riesgo de muerte que tendrían permanentemente pendiendo sobre sus cabezas y en cualquier instante dadas las condiciones en que realizarían su maravillosa labor, como de hecho pasó con PROTEO, destacado militar canino que GAD no murió a causa de un derrumbe, sino que a decir de su manejador, Cabo Carlos Villeda, no aguantó lo atribulado del viaje y tampoco el clima extremo bajo el que hubo de permanecer, tratándose ya de un perrito más bien en edad de retiro, lo que me hace preguntar quién lo seleccionó para el viaje y bajo qué protocolo, aunque… quizás su destino fue mejor así, muriendo en la raya, que eutanizado en solitud dentro de un cubículo médico al llegar el final de su servicio para el Ejército, que aprovechó la fatal circunstancia para marcarlo como un héroe y que su pueblo de origen nos regocijáramos con su jubilación, tal como sucedió con la amada y graciosamente equipada FRIDA, Oficial de la Marina cuya imagen en recuerdo provocó que las redes sociales reclamaran airadamente la falta de equipo que hubiera protegido a estos canes del terreno y del extremo frío, achacando lo anterior a reducción en el presupuesto, pero, al mismo tiempo veía yo las imágenes del juvenil… aquí el punto… queretano ORLY, que pendientísimo de la orden de su comandante Edgar Martínez y sin contar con vestimenta especial (salvo su chaleco que lo identifica como rescatista de Cruz Roja), entraba y salía a velocidad mil de entre los escombros, señalando con energía y entusiasmo en cuanto detectaba persona viva y, digo entonces que a lo mejor PROTEO era como yo, que no puedo realizar actividades con guantes y/o chamarra. El caso es que…

Haber omitido dar información precisa y en tiempo sobre la causa de muerte de PROTEO indujo exigencias ciudadanas que deberán ser atendidas con esmero y prontitud por parte de su Ejército, que así como publicó una sensible esquela del canino militar e hizo de conocimiento público los emotivos honores fúnebres que en ausencia le realizaron (evento que todavía me tiene el Ojo Remi), ahora deberá también dar a conocer los pormenores de la necropsia, además de repatriar sus restos que merecen, al igual que los de FRIDA, quedar en sitio de honor en CDMX, donde nació el 16 de junio del 2013.

