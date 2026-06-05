TikTok normaliza el vapeo entre adolescentes y aumenta riesgos para la salud

Algunos contenidos de vapeo son publicados por personas influyentes a las que la industria de los cigarrillos electrónicos les puede pagar para promocionar sus productos. Algunos contenidos de vapeo son publicados por personas influyentes a las que la industria de los cigarrillos electrónicos les puede pagar para promocionar sus productos. (La Crónica de Hoy)

Videos virales, promociones e influencers están contribuyendo a normalizar el uso de vapeadores entre adolescentes en TikTok, una tendencia que preocupa a especialistas por el aumento de riesgos para la salud asociados a estos dispositivos.

Una investigación de la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, encontró que la plataforma alberga contenidos que muestran el vapeo como una práctica cotidiana, divertida e incluso aspiracional. Los investigadores identificaron publicaciones que promocionan dispositivos mediante ofertas, sorteos y estrategias para evadir restricciones de edad.

La doctora Emma Ward, del Hospital de Norwich, advirtió que estas dinámicas han favorecido la creación de una subcultura digital donde jóvenes comparten experiencias de consumo y formas de acceder a vapeadores.

Especialistas recuerdan que muchos cigarrillos electrónicos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia, además de alterar procesos relacionados con la memoria, el aprendizaje y el control de impulsos.

El estudio también alerta sobre enfermedades asociadas al vapeo, como EVALI (Lesión Pulmonar Asociada al Cigarrillo Electrónico o al Vapeo), un síndrome que puede provocar dificultad respiratoria, dolor torácico e incluso insuficiencia pulmonar grave.

La preocupación creció recientemente tras el caso de una estudiante en Barcelona que sufrió una hemorragia pulmonar vinculada al uso de un vapeador irregular de alta capacidad. Aunque logró recuperarse, el episodio reavivó las alertas sobre los posibles daños de estos dispositivos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), entre 2019 y 2020 se registraron 2,807 hospitalizaciones y 68 muertes relacionadas con lesiones pulmonares asociadas al vapeo.

Los investigadores concluyen que la regulación no será suficiente mientras las redes sociales sigan difundiendo contenidos que minimizan los riesgos. Por ello, consideran necesario fortalecer campañas de prevención adaptadas a los entornos digitales donde pasan gran parte de su tiempo los adolescentes.