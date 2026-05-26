Credencial del Servicio Universal de Salud: ¿Cómo registrarse y cuáles son todos los beneficios?

Eduardo Clark anuncia nueva credecial para el Servicio Universal de Salud Esta se puede obtener este año y otorgará distintos beneficios de salud a partir del próximo enero. (Galo Cañas Rodríguez)

Eduardo Clark, Subsecretario de Salud, anunció esta mañana una nueva credencial que permitirá acceso al Servicio Universal de Salud. Este promete tratamiento continuo a todas las personas credencializadas, incluso si no son derechohabientes de otros servicios de salud.

¿Qué beneficios tiene el nuevo Servicio Universal de Salud?

El Servicio Universal de Salud, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, tiene el objetivo de facilitar el tratamiento médico para toda la población. Independientemente de nuestra derechohabiencia, podremos asistir a cualquier institución de salud pública —sea IMSS, IMSS Bienestar o ISSSTE— a recibir tratamiento y medicamentos.

Clark explicó algunos de los beneficios clave que tendrá la nueva iniciativa del gobierno. El primero de ellos es atención de urgencia y continua hospitalización. Esto significa poder permanecer en el centro hospitalario hasta que tu salud se estabilice. Señaló también que esto será especialmente el caso para personas que sufran de un infarto cardiaco o cerebral.

De igual manera, habrá continuidad de tratamiento aunque se cambie de derechohabiencia. Este será un proceso más ágil debido a que el expediente médico será uno sólo a través de todos los servicios.

¿Cómo me registro para obtener mi credencial del Servicio Universal de Salud?

Para obtener la nueva credencial, es necesario ubicar tu módulo más cercano. Para hacerlo ingresa al siguiente enlace:

https://www.serviciouniversaldesalud.gob.mx/

En la sección que dice «Ubica tu módulo», selecciona tu entidad federativa y municipio. Luego únicamente da clic en el recuadro que dice «No soy un robot» y después en «Buscar». La página debería mostrarte tus módulos más cercanos tanto en escrito como en un mapa interactivo.

Se atenderán a las personas dependiendo de la letra inicial de su primer apellido. La primera y tercera semana de cada mes acudirán en los días señalados las personas cuyo primer apellido inicie con las siguientes letras:

Lunes: A, B

Martes: C

Miércoles: D, E, F

Jueves: G

Viernes: H, I, J, K, L

Sábado: Rezagados

Las tercera y cuarta semana de cada mes acudirán de la siguiente manera:

Lunes: M

Martes: N,Ñ, O, P, Q

Miércoles: R

Jueves: S, T, U

Viernes: V, W, X, Y, Z

Sábado: Rezagados

Los módulos estarán abiertos de las 9:00 a las 17:00 horas. Es necesario tener a la mano identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y de preferencia conocer si eres derechohabiente de alguno de los servicios de salud.

La credencial se entregará en plazo de cuatro a seis semanas y vendrá acompañada de una aplicación móvil que permitirá acceder a una versión digital de la credencial, consultar en tiempo real la derechohabiencia y la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles. Más adelante también permitirá generar consultas y acceder a tu expediente médico de manera fácil.