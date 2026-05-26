Radiación UV y calor en CDMX: ¿Debo usar bloqueador aunque esté nublado?

Se restran altos índices de radiación solar en la capital Autoridades recomienda tomar medidas preventivas (Graciela López Herrera en Cuartoscuro)

Se registran altos índices de radiación Ultra Violeta (UV) en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) recomienda tomar medidas preventivas para disminuir el daño causado por el sol.

¿Las nubes no me protegen?: El alcance de la radiación solar y el daño que puede causar

Han sido días nublados y de mucha lluvia en la capital, lo cual puede dar la impresión de que el daño provocado por el sol no afecta. Sin embargo, lo contrario es la realidad.

Los rayos UV pueden penetrar las nubes hasta un 80%. Incluso si se encuentra el cielo nublado y con lluvia nos podemos ver afectados por ellos.

Mientras que el sol no es nuestro enemigo, y estar expuesto a él de hecho importante para la absorción de vitamina D, la exposición prolongada a él tiene efectos a corto, mediano y largo plazo. La radiación solar causa lesiones permanentes en la piel que resultan en manchas, envejecimiento prematuro y, a la larga, pueden ser un factor determinante en desarrollar cáncer de piel.

Medidas de protección contra los rayos UV

⚠️ Se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege a niños pequeños y adultos mayores… pic.twitter.com/IEx6SB8Kwf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 26, 2026

La mejor opción es evitar por completo exponerse al sol por tiempo prologado. De no ser posible hacerlo, la SGIRPC da las siguientes recomendaciones para protegerte contra los efectos de la radiación:

Utilizar bloqueador solar con Factor de Protección Solar (FPS) mayor a 30. Aplicar de 2 a 3 veces al día.

con Factor de Protección Solar (FPS) mayor a 30. Aplicar de 2 a 3 veces al día. Vestir ropa que cubra piel expuesta , como camisas de manga larga. Materiales hechos con algodón son preferibles.

, como camisas de manga larga. Materiales hechos con algodón son preferibles. Utiliza gafas para evitar daño a la vista y gorra o sombrero para proteger la piel del cráneo.

Los niños y adultos mayores son los más vulnerables a sufrir los daños del sol, por lo que deben ser los que más se acaten a estas medidas preventivas.